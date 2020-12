Nagy könnyítéseket kaptak a lakásépítők

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Több új szabály könnyíti a lakásépítők helyzetét. Még a nagyobb családi házakat és 6 lakásos társasházakat is egyszerű bejelentéssel lehet építeni, a most megjelent rendelet szerint február elejéig. Emellett az új építésű ingatlanok közel nulla energiafogyasztását előíró határidő is későbbre tolódott.