Képeken mutatjuk Budapest gigaberuházásának már elkészült részeit

Tavaly birtokba vehette a közönség a Városligeti Sportcentrumot, a két kilométeres Futókört, a Mőcsényi Mihály botanikus kertet és egy újabb Kutyás Élményparkkal is gazdagodott a Liget. Ezzel 150 000 négyzetméter zöldfelület újult meg a parkban, de ezen kívül átadták a Dózsa Györgyi úti Múzeum Mélygarázst, melynek felszínén a Városligeti Promenád kapott helyet. A felújítások 2021-ben is folytatódnak, év végére megnyílik a Magyar Zene Háza, a parkrehabilitáció következő ütemében pedig megújul a park egykori történeti bejárata, a Rondó, illetve új szakasszal bővül a Városligeti Promenád, visszatér a Ballon kilátó, valamint az új Néprajzi Múzeum és Magyar Zene Háza környezetének kertészeti kialakítása is megtörténik. 2021 őszén egy kiállítással nyílik meg a Liget projekt keretében megvalósuló komáromi Csillagerőd.