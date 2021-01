Kiemelten figyelnünk kellene az otthonunk levegőminőségére - A járvány terjedése is múlhat rajta

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A járvány megjelenése kapcsán a tavalyi évben kiemelt figyelmet kapott az épületeink belső tereinek levegőminősége. Az épületek jó légminőségének biztosításával sokat tehetünk a járvány terjedésének megfékezéséért, ráadásul ez nemcsak a nagyméretű, nagy forgalmú középületek üzemeltetőire vonatkozik, hanem a saját otthonunkra is, még akkor is, ha a home office-ban nem állnak rendelkezésünkre az irodaépületekben, bevásárlóközpontokban, kórházakban telepített csúcstechnológiás légkezelő berendezések. A Siemens szakértői összegyűjtöttek néhány gyakorlati tippet, amelyek segítségével tiszta, egészséges levegőt szívhatunk be és ezáltal csökkenthetjük a fertőzés veszélyét is.