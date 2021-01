Elpusztítja a járvány Budapest kultikus helyeit: sok vendéglátós húzta le a rolót

Egyre szaporodnak a szomorú posztok, cikkek egy-egy kultikus bár, kocsma, kávézó, étterem bezárásáról, vagy átmeneti leállásáról. A vendéglátóhelyek korlátozott, csak házhoz szállításra vonatkozó nyitva tartása szépen lassan egyre több helyet sodor a kilátástalanság szélére. A teljesség igénye nélkül, igyekszünk most minél több, sokak által szeretett és sűrűn látogatott helyet felsorolni, amiken kifogott a járványhelyzet ideiglenesen, vagy akár örökre.

Múlt héten jelent meg a Falanszter cikke a Wichmann-kocsma bezárásáról, a Kazinczy utca 55. szám alatti kultikus ingatlan helyére egy szállodát építenek. A kocsma, illetve az utóbbi időben már pizzázóként működő helynek érdekes múltja van, itt született meg a most is használt magyar kártya, később népszerű bordélyházként, majd kutatók, művészek kedvelt helyéül szolgált, a rendszerváltás előtt nem sokkal pedig Wichmann Tamás kenuvilágbajnok alakította kocsmává, ahonnan a hely a nevét is kapta.

Szinte ugyanott, a Kazinczy utcában átmenetileg bezárt a Kőleves, így már az étterem funkciója sem üzemel, valamint kérdéses, hogy mi lesz a sorsa a Király utca 23., 25., 27. és 29. szám alatti rosszabb állapotban lévő ingatlanoknak. Úgy tűnik az elmúlt hónapokban nem kímélték a Kazinczy utcát, ugyanis a Táncművészeti Főiskola egykori épületét, valamint a mellette üzemelő Ellátó Kert romkocsmát is lebontják és átépítik.

Budapest, VII. kerület Kazinczy utca, kép forrása: Barati István

A bulinegyed és a belváros többi részét elnézve hasonló a helyzet: a szórakozóhelyként üzemelő létesítmények nyilvánvalóan nem működnek, vagy csak egyes funkciókkal (szabadulószoba, házhoz szállításos ételrendelés), így nincs nyitva már novembertől átmenetileg az Akvárium, a Neverland, az A38, az Ötkert, az ELLÁTÓház, Instant-Fogas, a Doboz, Living Room, Symbol és még hosszasan folytathatnánk a felsorolást.

Vannak azonban jóval kisebb vendéglátóhelyek, amelyeknek nem sikerült túlélni ezt az időszakot, így az átmeneti leállás helyett a jelenlegi funkcióval, koncepcióval, csapattal, illetve múlttal kénytelenek bezárni. A főváros budai oldalán a 19. századtól működő I. kerületi Márvány utcában található Márványmenyasszony étterem sem fogad már vendégeket, sőt az épület bontása is már elkezdődött a hírek szerint.

Sok vendéglátóhelyet eladnának vagy kiadnának

A bezárt helyek után kutatva számtalan hirdetésbe botlottunk az ingatlan.com-on is, ezek egy részét eladná a tulajdonos, vagy kiadná egy újabb bérlő részére. A tulajdonosváltás annyiból talán szerencsésebb, hogy nem feltétlenül jelenti az ott működő kávézó, bár vagy étterem bezárását, megegyezés alapján a bérlő akár továbbra is maradhat az ingatlanban. Aki viszont új bérlőt keres a korábbi helyére, ott sejthető, hogy abban a formában nem fog újra kinyitni az adott vendéglátóhely. Íme néhány a talált hirdetések közül:

Eladó egy étterem a Római parton 140 millió forintért

Kiadó a TMRW okos hotelben található étterem és bár 865 ezer forintos bérleti díj mellett: ebben az esetben vélhetően nem lesz átalakítva a viszonylag új hotel bár része, inkább arról lehet szó, hogy amíg nem jönnek vissza a külföldi turisták, addig valakinek átengedné a bár üzemeltetését a szálloda tulajdonosa, hogy ebből származzon bevétele

Kiadó egy éjszakai klub a Károly körúton 1,8 millióért havonta

Egy másik VI. kerületi éjszakai klubot eladnának 99 millióért

A Ferenciek terénél 3 milliós havi bérleti díj mellett adják ki a Jégbüfét

Kiadó a Népliget melletti Liget Club szintén 3 milliós bérleti díjon

A VI. kerületben egy vízipipás hely, az Ali Baba is kiadó

Egy vendéglátó állóhajó is keresi új tulajdonosát 99 millió forintos áron a Soroksári-Duna ágon, a Gubacsi hídnál

A KöKi Terminálban 12 millió forintért egy gyorsétterem bérleti jogát adná át a tulajdonos

A II. kerületben a Marximot 188 millió forintért árulják: az ingatlan.com-ról ugyan lekerült a hirdetés a cikk megjelenését követően nem sokkal, de a Duna House kínálatában továbbra is megtalálható

Közel 50 millióért a Nyár utcai Beat On The Brat is eladó sorba került

Valószínűleg még nincs vége a bezárási hullámnak, bár már egyre bizakodóbbak lehetnek a vendéglátóegységek a nyitásokat illetően. Az viszont biztos, hogy főként a belváros egyes részei egészen más arculatot fognak mutatni, néhol szálloda, néhol lakóépület váltja fel a régi épületeket, míg mások hasonló funkcióval, de egészen más stílussal üzemelnek tovább.

Tudtok még hasonló nagy múltú vendéglőről, kocsmáról, étteremről, kávézóról, ami kénytelen bezárni, kiadni vagy eladni az ingatlanát? Küldjétek el, az ingatlancsapat@portfolio.hu címre, vagy a Portfolio Ingatlan Facebook oldalánkeresztül és készítünk egy második részt is ezekből.

Képek a kiadó és eladó ingatlanok hirdetéseiből

Címlapkép forrása: Barati István