Megbolondítja az elszálló euró árfolyam a bérleti díjakat

A biztonságra való törekvés lesz a meghatározó 2021 során a kereskedelmi ingatlanok bérlőinél. Visszajöhet egy-két régi belső kialakítási forma, a bérlők zöme pedig várhatóan elodázza a költözést, s inkább átmeneti megoldásként meghosszabbítja szerződését – derül ki a VLK Cresa év elejei felméréséből.

A biztonságra törekvés jegyében indult az év az irodabérlők túlnyomó részénél. Egyrészt a bérlő cégek saját működésük folyamatosságát akarják biztosítani, másrészt elegendő teret adni azoknak a munkavállalóknak, akik két home office-os nap között az irodában dolgoznak.

A kivárás szinte teljesen jellemző lett, több bérlő eltolta a költözést és inkább a hosszabbítás mellett döntött, még ha az nem is sok évre szól, mint a járvány előtti időszakban

– összegezte a felmérés eredményeit Kalaus Valter, a VLK Cresa ügyvezetője.

Kalaus Valter VLK Cresa, ügyvezető partner Valter két évtizedes átfogó nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a vállalati ingatlan-tanácsadásban és a bérlőképviseletben. Számos Fortune 500 és Fortune 1000 vállalatnak nyújtott támogatást az Tovább … Tovább Valter két évtizedes átfogó nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a vállalati ingatlan-tanácsadásban és a bérlőképviseletben. Számos Fortune 500 és Fortune 1000 vállalatnak nyújtott támogatást az

A szakértő hozzátette, hogy egy száz fős vállalat a járvány előtt mintegy 1000-1300 négyzetméternyi irodát használt úgy, hogy szinte minden munkavállaló rendszeresen bejárt. Most, 2021 elején ugyanekkora területen legfeljebb 50 ember dolgozik egyszerre. Nagy a változás a területhasználatban, a korábban közösségi célokra, pihenésre igénybe vett területek jelentős részét a tényleges, klasszikus munkavégzésre használják. A Cresa tapasztalatai alapján megint kezd népszerű lenni a cellás elrendezés, ez akár 25-30 százalékkal is nagyobb arányt képvisel egy adott, mondjuk 1000 négyzetméteres irodában, mint a járvány előtt.

A terület visszaadások vagy a sikeres iroda albérleti tranzakciók elmaradtak a várakozástól. Tavaly nyáron és ősszel voltak olyan vélemények, hogy az albérletek aránya megugorhat.

Kalaus Valter szerint ez azonban nem következett be, és ugyan továbbra is erőltetik ezt az esetleges „gyors megoldást” a bérlők, akiknek feleslegessé vált a területük egy része, de legtöbb esetben „többe kerül a leves, mint a hús”. Az albérletnek megfelelő területek albérleti díját még hajlandóak csökkenteni a főbérlők, de a terület felújítására vagy kialakítására már nem akarnak komolyabban költeni és az irodaház bérbeadója sem, hiszen ő már egyszer megtette ezt. Ennélfogva kevés az az albérlőjelölt, aki elfogadja a kész felszereltséget, és akinek a meglévő kialakítás teljesen megfelel, így végül gyakran le is mondanak a kedvezőnek tűnő albérleti lehetőségéről.

A jó nevű bérlők kedvezményeket is kaphatnak

A bérbeadók által adott kedvezmények terén jelentős, pozitív irányú elmozdulás látható, hajlandóak jobban a zsebükbe nyúlni a bérbeadók egy jó nevű bérlő megszerzéséért. A jelenleg bizonytalan és sok cég számára kissé kilátástalan helyzetben felértékelődtek a biztonsági megoldások. Sok esetben a bérbeadónak és a bérlőnek is a jelenlegi szerződés meghosszabbítása lehet az elsődleges cél. A bérbeadó nem veszít el egy már megismert ügyfelet, a bérlő pedig későbbre halasztja a költözéssel vagy felújítással kapcsolatos, bizonytalan és gyakran jelentős költségekkel járó döntést. Új irodaházaknál továbbra is ötéves szerződéseket kötnek, helyben maradásnál és szerződés hosszabbításnál lehet szó hároméves vagy esetleg még rövidebb futamidőről.

Sokat számít az árfolyam

a szerződések egyik kulcs eleme, a bérleti díj nominálisan nem nagyon változott, inkább stagnál. Ám mivel a nemzetközi gyakorlat szerint túlnyomórészt euróban kell kifizetni, a bevételeiket forintban szerző bérlőknek el kell viselni az árfolyamkockázatot.

„Két évvel ezelőtt még 315-320 forinttal számoltunk, ezzel szemben 2021 januárjában 360 forintnál jár az árfolyam, ez bizony 15 százalékos költségnövekedés azon bérlők számára, akik nem tudnak vagy nem akarnak euróban fizetni. Számos várakozással ellentétben az üzemeltetési költségek is nőttek, bár nem feltétlenül ilyen arányban. Ezen költségtétel azonban egyre gyakrabban forintban kerül meghatározásra így az árfolyam kockázat nem lép fel. A budapesti irodapiacon csak elvétve van olyan bérbeadó, aki eleve forintban állapítja meg a bérleti díjat, de az „A” kategóriás épületek esetében szinte kivétel nélkül – a finanszírozó bankok előírásai és a nemzetközi összehasonlíthatóság miatt is – csakis euroban számolnak el.” – hívta fel a figyelmet Kalaus Valter.

Kalaus Valter úgy vélte, hogy a kiskereskedelmi ingatlanpiac egészén a bérleti díjak átmeneti ugyan de egységes forintosítására egyelőre nem sok esély van. A bevásárlóközpontok kisebb és közepes bérlőinek egy része ugyan egyesületbe tömörülve ezt kérte a kormányzattól tavaly decemberben, de még nem kaptak választ.” Szerintem akkor tudják hatékonyabban érvényesíteni érdekeiket, ha a nagy mágnesbérlők is csatlakoznak, viszont tapasztalataim szerint őket nem annyira rázta meg a válság, mint a magyar tulajdonú kisebb láncokat, az euró alapú elszámoláshoz pedig nemzetközi kötelezettségeik miatt ragaszkodnak”. – vélte az ügyvezető.

Címlapkép: Getty Images