Lebontják a budai iskola régi épületét, a helyén lakóház épül

Elkezdődtek az építési munkák az I. kerületi Gellérthegy utcában, ahol a régi iskolaépület lebontása után egy 44 lakásos társasházat, illetve irodát alakít ki a fejlesztő.

Nem alszik az I. kerület, a minap a Márvány utcai ismert Márványmenyasszony étterem átalakítási és részleges bontási híreiről számoltunk be, majd arról, hogy a Budavári Önkormányzat szigorítaná a bérlakások kiadási feltételeit, illetve akár a bérleti díjakat is megemelné. Most pedig az új társasházfejlesztés kivitelezési munkáinak elindulásáról számolt be az önkormányzat, egy régi iskolaépület lebontása után épülhet majd fel a Naphegy12 elnevezésű projekt az I. kerület Gellérthegy utcában.

Az önkormányzat közleményben értesítette a kerületi lakosokat, hogy a Gellérthegy utcában indul a bontás és az építkezés:

Jogerős építési engedély birtokában kezdődik meg a Gellérthegy u. 7. (Naphegy u. 14.) szám alatti ingatlanon a régi iskolaépület bontása és helyén egy új, 44 lakásos lakóépület építése.

A régi iskolaépületben a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium működött 2019-ig, az intézmény azóta két külön telephelyre költözött, az általános iskolásoknak a Kosciuszkó Tádé utcában, míg a gimnazistáknak a Krisztina téren folyik az oktatás.

Az épület alatti pinceszinteken gépkocsitárolókat létesítenek, a bontási munkálatok pedig 7-19 óra között, illetve szombatonként 9-15 óra között zajlanak majd.

Mi épül?

Egy korábbi cikkben már bemutattuk a 44 lakásos lakópark látványterveit, a Gellérthegy utca és Naphegy utca által határolt telken a Cordia építkezik és a lakások mellett egy iroda is helyet kap majd a területen. A telek érdekessége, hogy a két utca között jelentős, 7-8 méteres szintkülönbség van. A lakóépület bejárata a Gellérthegy utca felőli oldalon lesz, az irodát pedig a Naphegy utca felől lehet majd megközelíteni.

Címlapkép: A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola épülete a főváros I. kerületében, MTI Fotó/Róka László