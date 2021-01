Mégis megmenekülhet a Wichmann-kocsma és a Márványmenyasszony

Múlt héten számoltunk be a Wichmann-kocsma bezárásáról, a Kazinczy utca 55. szám alatti kultikus ingatlan helyére egy szállodát építenek. Egy szombati bejelentés szerint azonban védettséget kaphat az épület.

Múlt héten jelent meg a Falanszter cikke a Wichmann-kocsma bezárásáról, a Kazinczy utca 55. szám alatti kultikus ingatlan helyére egy szállodát építenek. A kocsma, illetve az utóbbi időben már pizzázóként működő helynek érdekes múltja van, itt született meg a most is használt magyar kártya, később népszerű bordélyházként, majd kutatók, művészek kedvelt helyéül szolgált, a rendszerváltás előtt nem sokkal pedig Wichmann Tamás kenuvilágbajnok alakította kocsmává, ahonnan a hely a nevét is kapta. A főváros budai oldalán a 19. századtól működő I. kerületi Márvány utcában található Márványmenyasszony étterem sem fogad már vendégeket a mai formájában: korábban az épület átépítéséről is jelentek meg hírek.

A Miniszterelnökség szombati tájékoztatásából az derült ki, hogy a kulturális örökség védelméért felelős Miniszterelnökséget vezető miniszter azonnali hatállyal elrendelte az I. kerület Márvány utca 6-8. szám alatti (Márványmenyasszony étterem épületei) valamint a VII. kerület Kazinczy u. 55. szám alatti (Wichmann-kocsma) ingatlanok esetében a műemléki védettségi eljárás megindítását.

A közlemény szerint az eljárás befejezéséig, amit a Miniszterelnökség gyorsított ütemben fog lefolytatni, az ingatlanokon tilos bármilyen bontási vagy építési munkálatot végezni.

