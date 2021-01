Meghal az iroda, vagy csak átalakul? – Ilyen lesz 4 év múlva a hazai irodapiac

Meghal-e az iroda?

Mindenekelőtt határozottan állítjuk, hogy az emberek vissza fognak térni az irodába, több ok is van, ami miatt bízhatunk ebben – kezdte előadását a szakértő. A havi indikátorok alapján a második járványhullám sokkal kevésbé ütötte meg a gazdaságot. Hosszútávon mindenki nagyon optimista, de most egy kivárás figyelhető meg, a kereslet még nem tért vissza, amire számítottunk is.

Az operatív működés már tavasszal megoldódott, gyorsan átálltunk a digitális működésre, a bizonytalanság miatt azonban ebben az időszakban nem születtek stratégiai, hosszútávú döntések.

Jelenleg a kizárólagos virtuális üzletmenet nem jelent hátrányt, de ha a cégek elkezdenek visszatérni a fizikai világba, akkor aki továbbra is az online megoldásoknál marad, már versenyhátrányt fog elszenvedni.

Kimondhatjuk, hogy a HR nem működik online, a csapatépítés nem működhet így. A dolgok az irodában történnek, ott zajlik a cég élete, az emberek közti informális jelek nagyon fontosak és a többség szeret más emberek társaságában lenni.

Több vagy kevesebb irodára lesz majd szükség?

Ez az, amit ma nem lehet megmondani, mivel két ellentétes trend figyelhető meg. Az biztos, hogy a rugalmas munkavégzés szerepe és az otthoni munkavégzés támogatása növekedni fog, az ültetési sűrűség viszont csökkenhet. Kutatások szerint az emberek többsége legalább heti pár napot szeretne bemenni az irodába, a legtöbben pénteken maradnának otthon, ami viszont nehezíti az irodaterek tervezését. Az biztos, hogy a jólét – vagyis a GDP alapján mért gazdasági fejlettség – összefüggésben van az egy főre jutó irodaterületek iránti igénnyel, amit az alábbi ábra is bizonyít.

A mostani talpraállás gyorsabb lesz, mint tíz évvel ezelőtt. Jelenleg nem egy gazdasági válság, hanem egy egészségügyi vészhelyzet okozta sokkal nézünk szembe. Az alábbi két ábra a keresletet és a kínálatot mutatja be 2024-ig előre jelezve. Várhatóan 2021 második felében már érezhető lesz a visszapattanás.

Forrás: CBRE

A kínálat pedig az alábbiak szerint alakulhat:

Forrás: CBRE

Az üresedési ráta viszont egyértelműen emelkedni fog, már most is 10 százalék körül van, de még így is messze van a 2010 körüli 20 százalék feletti arányoktól.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 01. 21. Egyre több az üres iroda - Aggódni azonban még nem kell

Hol épülnek irodák?

Budapesten az irodapiac egyértelműen a belvárosban és a jó közlekedési kapcsolatoknál alakult ki és ez a jövőben is így lesz. A mostani keresett alpiacok fejlődhetnek tovább, 2022-re 250 ezer négyzetméternyi fejlesztést látunk most előre. A legnépszerűbb Váci úti folyosóról a fejlesztések a következő pár évben áttolódnak Dél-Budapestre, mind a budai, mind a pesti oldalra, a 2022 utáni tervek ugyanakkor ismét a Váci úti folyosó fejlődését vetítik előre.

Vidéken is van élet

Bár a vidéki irodapiac teljesen más léptékű Magyarországon, mint például Lengyelországban, de az utóbbi évek nálunk is nagy lendületet hoztak a vidéki fejlesztésekben, ami elsősorban a szolgáltatóipar fejlődésének volt köszönhető. A trend ugyan kissé megtört 2020-ban, de a regionális városok a jövőben is erősödhetnek, például Debrecen, Szeged vagy Pécs.

Jó befektetés az iroda?

A budapesti ingatlanok hozama euróban számolva még most is 6-8 százalék, a retailben és az irodánál inkább 6, míg a logisztikában 7-8, ami továbbra is vonzó szint. Befektetési volument tekintve 1,6-1,8 milliárd euró az, amit a magyar piac a korábbi években tudott, de a hazai egy nagyon egypólusú, Budapest központú piac. Ezen belül is az iroda a leginkább keresett eszköz, ami a teljes volumen mintegy felét adja és ez a jövőben is így maradhat. Az utazási korlátozások megszűnésével a volumen újra emelkedésnek indulhat, az átoltottság hatására már az idei második félévben, de különösen a következő években új rekordok születhetnek.

A jövő irodája

Az irodai alulhasznosítás egyes időszakokban tavaly elérte a 90 százalékot, ami lehetőséget teremtett arra, hogy újragondoljuk, hogy mit is várunk az irodától és ezt meg is valósítsuk.

Ha a covid egy évtizeddel korábban jött volna, annak a gazdasági hatásai beláthatatlanok lettek volna.

A cégek 10 évig beszéltek a digitális átállásról, majd tavaly mindez 10 nap alatt megvalósult. Emellett mindenki a saját maga kis IT osztálya lett, az otthoni munkavégzéshez pedig magasabb érzelmi intelligencia, empátia és tudatosság kellett. Az irodai tér kapcsán beszélni kell a technológiákról, az optimális használatról, de az továbbra is az emberi interakció színtere lesz. A munkavállalóknak egyre nagyobb az igénye a szabadságra, régen cellázott irodák voltak, majd jött az open office, aztán a tevékenységalapú terek, most pedig azt látjuk, hogy az irodában ki kell alakítani a lehetőségeket, hogy a munkavállalók úgy dolgozhassanak, ami nekik leginkább megfelel. Divatos kifejezés a „hotelification” ami az irodákat nem kívülről változtatja meg, hanem azok belső terét alakítja át, hogy az a munkavállalók igényeit a legjobban vegye figyelembe. A jövőben az iroda a munkavállalók közti együttműködés tere lesz a cég értékei mentén.

Címlapkép forrása: Getty Images