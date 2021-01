A fejlesztő eddig 292 ingatlanjára szerezte meg a környezetvédelmi tanúsítványt

Hat ország, közel száz helyszínén található 292 CTP épület kap BREEAM „In-Use” tanúsítványt „Very Good” vagy ennél magasabb szintű minősítéssel, és számos ingatlan elérte az "Excellent" szintet is. Ez azt jelenti, hogy jelenleg a vállalat az ipari ingatlanok legaktívabb zöld fejlesztője Közép- és Kelet-Európában.

A CTParks-nál minden, 2020. január 1. után befejezett és tanúsításra alkalmas épület hamarosan megkapja a BREEAM „Very Good” vagy magasabb minősítést, amelynek révén a teljes portfólió átlagos minősítési szintje eléri a 60,13%-ot és BREEAM „Very Good” szintre kerül.

„A teljes portfólió minősítése hatalmas kihívást jelentett a cégünknek. Örülünk, hogy a projekt sikeres volt, és bebizonyítottuk, hogy ingatlanjaink valóban energiatakarékosak és megfelelnek számos olyan kritériumnak, amelyek hatással vannak a környezetre. Nem csupán arra törekszünk, hogy új épületeink megfeleljenek a magas környezetvédelmi előírásoknak, célunk, hogy a teljes portfóliónkra komplex módon (a tervezés, a szerkezet, a felhasználás és a fenntarthatóság szempontjából) is teljesítsük ezt"– tette hozzá Martin Vaidiš, a CTP fenntartható építkezésért és működésért felelős szakembere.

A BREEAM „In-Use" tanúsítványt háromévente meg kell újítani, amely önmagában is komoly beruházás egy ilyen méretű ingatlanportfólió esetén. A CTP 1,75 millió euró befektetését tervezi az épületminősítések területén. A vállalat célja, hogy épületeik hosszútávon fenntarthatóak legyenek, ezért a költségesebb "In-Use" rendszert választották, ahol az értékelés magában foglalja a létesítmény vezetését és bérlőit is, akik együttműködése nélkül a tanúsítvány nem szerezhető meg.

Martin Vaidiš úgy véli, hogy a környezetbarát megközelítés és ennek következtében a drágább építkezés idővel megtérül. A zöld épületek hosszú távon hatékonyabban működnek és jelentős költségcsökkentés érhető el a kisebb erőforrás-felhasználással, például kevesebb energia és víz használatával. A legtöbb multinacionális bérlő nem csak értékeli, de igényli is a magas minőségű, környezetbarát épületeket.

A CTP nem is olyan régen két alkalommal is zöld kötvényeket bocsátott ki, összesen 1 milliárd euró értékben, az így szerzett forrásból a fenntartható projekteket, akár a fejlesztéseket is finanszírozni tudják.

Milyen is valójában egy zöld ipari épület?

Egy fenntartható épületet az emberek nagy része hatalmas felületen zöld növénytakaróval beborítva képzeli el. Azonban ha a növényborítás alatt nem környezetbarát anyagot használunk, akkor ez nem jelent igazán különbséget az épület fenntarthatóságának szempontjából. A környezetvédelmi minősítés megszerzéséhez sokkal komolyabb anyaghasználatra és alkalmazott technológiára van szükség. Például a látványos és népszerű zöldtetők nem alkalmazhatóak ipari ingatlanoknál.

"Ha egy ipari épület vagy egy raktár tetejét zölddel borítanánk be, az ehhez szükséges teherhordó és tetőszerkezetek megerősítése az épület széndioxid-kibocsátásának jelentős növekedését jelentené” - magyarázta Martin Vaidiš. A mai zöld épületek tervezésénél tehát elsősorban az energiatakarékosságra összpontosítanak, kiváló minőségű burkolattal, hatékony LED világítással és szellőzéssel, valamint hővisszanyerés alkalmazásával. A jövőben a logisztikai raktárak energiafelhasználása magában foglalja a (részleges) energiaszigetek koncepcióját, amely fotovoltaikus (napelemes) tetőfedés alkalmazásával hozható létre. A hatalmas tetők óriási felületei alig használhatóak valamire, azonban fotovoltaikus panelekhez kiválóak. A CTP tervei között szerepel, hogy a közeljövőben tetőn elhelyezett fotovoltaikus erőműveket telepít ipari parkjaiba, azzal a céllal, hogy csúcsidőszakban több mint 20 megawattot, távolabbi célok szerint pedig 250 megawattot termeljenek.

A mai raktárak másik alapvető jellemzője az intelligens épületfelügyeleti rendszerek és a mért adatok minőségi adatbázisa. Szintén kulcsfontosságú az alacsony széndioxid-kibocsátású anyagok és a tanúsított, környezetbarát termékek használata.

Vaidiš szerint a raktárak jövője a faszerkezetek vagy az újrahasznosított anyagok felhasználásáról is szól.

Szükséges az eredetileg felhasznált anyagok újrahasznosításához való megfelelő hozzáállás megválasztása abban az esetben is, ha egy régi épület áll az eredetileg barnamezős területen. A zöld ipari épületek esetén a víztakarékosság kérdése is nagyon fontos. A vízfogyasztás mérséklése megvalósítható a mellék-elységekben öblítés céljára tisztított szürkevíz használatával. Az esővíz kezelése szintén fontos feladat, elsősorban a további felhasználás céljából, akár öntözésre esővízgyűjtő tartály alkalmazásával. Ebből a szempontból kulcsfontosságú, hogy az esővíz csatornahálózatba jutását vagy a tető zöldfelületéről való elpárolgását megaka-dályozzuk.

