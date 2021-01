Ezek most a legfontosabb személyi változások az ingatlanpiacon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Több fontos személyi változás is történt az elmúlt hetekben a hazai ingatlanpiacon. Gulyás Ede, a CA Immo ügyvezető igazgatója február 1-től a a Colliers ingatlan-tanácsadó iroda bérbeadási üzletág igazgatói pozícióját tölti be. A Colliers mellett a CBRE-nál is voltak változások, ahol Garbutt-Pál Erikát nevezték ki a kiskereskedelmi üzletág igazgatójának. A divíziót eddig irányító Csörgő Anita pedig a vállalat kötelékében maradva a belvárosi üzlethelyiségek bérbeadási igazgatójaként folytatja munkáját. Végül Benjamin Perez Ellischewitz, aki eddig a JLL tőkepiaci vezetője volt, a Lodge & Partners üzlettársaként folytatja a munkáját.