Megint baj lesz a rövid távú szemlélettel: a lakásépítési csúcs után ismét visszaesés jöhet

Az optimizmus és a pesszimizmus kettőssége határozza meg az építési piac várakozásait az elkövetkező évekre – derül ki az Építési Piaci Prognózis 2021-2024-es évekre előrejelzéseket kínáló kiadványból. A tanulmány arra is rávilágít, hogy bár a lakáspiaci keresletélénkítés egy szükséges és pozitív lakáspolitikai cél, nem mindegy, hogy mely településeken koncentrálódnak az új építések, és az sem, hogy az élénkítés milyen mértékű és időtávú. Változtatás nélkül, a jövőben újabb építési visszaesésre készülhetünk. Lássuk, miért!

Az elmúlt évek új építést támogatói intézkedéseinek hatása a fejlettebb régiók lakásszám változásán mutatható ki igazán, de az Építési Piaci Prognózis adatai arról is árulkodnak, hogy a növekedő lakásárakat nem kizárólag a növekvő anyag- és kivitelezési költségek, hanem az áfa csökkentésének hatására beinduló folyamatok okozták. Elsőre talán ellentétesen hangzik az előbbi megállapítás, hisz miért is növekednének az árak, ha közben csökken az áfa? Mégis ez történt a 2016-os élénkítést követően, és a mostani rövid távú - kétéves - élénkítés is hasonlókat vetít előre.

Ennek oka, hogy egy hirtelen jött nagy lendítés a későbbi évek keresletét hozza előre, aminek a következménye, hogy stabilitás helyett a lakásépítési csúcsokat a válságoktól függetlenül visszaesés követi.

Varga Dénes közgazdász, az Építési Piaci Prognózis kutatásvezetője szerint: „Kétségtelen, hogy a lakásfelújítások támogatása nagyon fontos piacélénkítő eszköz lehetne. Arra számítunk azonban, hogy a felújítások felfutása kapacitáskorlátokba fog ütközni, és áremelkedést generál. A lakásfelújítások mellett az új lakások piacán, és az építési piac más területein is nő a forrásfelhasználás annak érdekében, hogy visszatérjen a magas növekedési ütem.” A szakértő hozzátette, hogy a járványhelyzettől függetlenül is csökkenésnek kellett következnie 2020-ra a lakásépítésekben a 2017-2019-es élénkítési kísérlet visszahatása miatt.