Valami elkezdődött: újabb ingatlanpiaci szereplők szállhatnak be a zöld elit pénztermelő játékába

Pásztor Roxána

Egy év alatt több mint 60%-os növekedésen ment keresztül a zöld kibocsátások volumene nemzetközi szinten, és még csak most kezdenek belelendülni a leggyorsabban reagáló játékosok. A zöld forrásból olyan fejlesztéseket valósítanak meg a cégek, amely több évre csökkenti valamiképp és valamilyen mértékben az ökolábnyomukat, és nem mellesleg ezáltal sokszor költséget is tudnak vágni a napi működésben. Az ingatlanos cégek talán még könnyebb helyzetben is vannak, a zöldkötvény-kibocsátás kritériumai ugyanis egybevághatnak egy mai modern iroda-, vagy lakófejlesztés bérlői, vásárlói elvárásaival. Mindezeknek egy különösen pozitív kimenetele, hogy a CPI és a CTP után más Magyarországon aktív fejlesztők is a küszöbén állnak annak, hogy belépjenek a "zöld elitbe".