Vitézy Dávid: ezért fontos Budapest közlekedése számára a Galvani híd

Rendkívül részletes összefoglalóban mutatja be a Telexen a Galvani híddal kapcsolatos meglátásait Vitézy Dávid . A BFK vezérigazgatója a főváros közlekedési problémáitól, a kompakt város koncepcióján át a híd jelentőségéig és az azzal kapcsolatos vitákig mindenről szót ejt. Ezek közül a híd, Budapest közlekedésben betöltött szerepét mutatjuk be részletesebben.

Az elmúlt hetekben sokat hallottunk a Galvani híd forgalmi modellezéséről. A világ minden táján minden nagyobb közlekedési beruházás kapcsán rendelkezésre állnak informatikai eszközök, amelyekkel előre lehet jelezni egy-egy új kapcsolat hatását a közlekedésre. Budapesten a tervezők – akár kormányzati, akár önkormányzati beruházásról legyen szó – a BKK által még a vezetésemmel létrehozott úgynevezett Egységes Forgalmi Modellt használják. Így történt ez a Galvani híd esetében is - írja a szakértő.

A híd fontossága

Ha holnap átadnánk a Galvani hidat, a modellezés szerint a rajta áthajtó közel napi 60 ezres közúti forgalom 98 ezer kilométerrel rövidebb utat tesz meg egy nap. A budapesti autók átlagos napi futásteljesítményével (8 km/nap) számolva ez károsanyag-kibocsátásban, közúti forgalomban azt jelenti, mintha 12 250 darab autó el sem indulna reggel.

Ez csak a Galvani híd közvetlen és azonnali hatása, bármilyen egyéb intézkedés nélkül. A fenti forgalmon túl a hídon további mintegy 12 000 utas jelenne meg az új busz- és villamosjáratokon – a nagyobb rugalmasság érdekében a buszok közlekedésére is alkalmas villamospálya épülne ki, így több irányból is beköthető a híd a város tömegközlekedési hálózatába.

Az alábbi ábra a Galvani hídon áthaladó közúti forgalmat mutatja a forgalmi modellből (híd átadása utáni, 2025-ös állapot, kiegészítő belvárosi forgalomcsillapító kiegészítő intézkedések nélkül). A lila keresztmetszeten, azaz a hídon áthaladó autók kiinduló és érkező útvonalai látszanak sötétkékkel. A sötétkék ágak akkor és ott vékonyodnak, ahol egy, a hídon áthaladó autó elindul vagy megérkezik megérkezik a céljához.

Forrás: Vitézy Dávid, BFK, Telex

Mit látunk az ábrán? Azt, hogy a híd pontosan azt a szerepet tölti be, amit a fentiek szerint szánunk neki: szomszédos budapesti kerületeket kapcsol össze. Nem hoz be tranzitforgalmat a városba – hisz ha behozna, vaskos kék ágak hagynák el mindkét oldalon a városhatárt. Ehhez képest azt látjuk, hogy a kék ágak a Hungária körúton kívüli lakóterületeken és munkahelyi zónákban vékonyodnak el – tehát a hidat a Kelenföldről, Lágymányosról, Budaörsről, Nagytétényből, Budafokról Kőbányára, Csepelre, Ferencvárosba, Pesterzsébetre tartók használnák. Ezek ráadásul olyan relációk, ahol versenyképes tömegközlekedés kevésbé áll rendelkezésre, mint a belvárosba tartó főirányokon. A forgalmi előrejelzés azt is megmutatja: szó nincs arról, hogy a Galvani híd az M0-körgyűrűről tranzitforgalmat szívna be.

Hogy függ ez össze a belváros forgalomcsillapításával?

A Galvani-híd és a kapcsolódó úthálózata gyűrűs kapcsolatot jelent, azaz nem a belvárosba történő bejutást, hanem a Hungária körúton kívüli kerületek között történő közlekedést támogatja elsősorban. Azaz röviden: az egyébként is beáramló gépjárműforgalom számára teremt hatékonyabb, rövidebb utat, nem általában az autós bejárást támogatja. A belvárosba vezető közúti kapacitás bővítését a budapesti közlekedési tervek nem támogatják.

Ettől még reális felvetés, hogy akár egy új körúti elem létrejötte is képes lehet közúti keresletet gerjeszteni. Ismerjük világszerte a példákat: ha egy utat kibővítünk, hamar kialakul rajta újra a dugó. Budapesten is volt már példa erre körgyűrűs fejlesztéssel: az M0 keleti szektorának átadása érezhetően, egyik napról a másikra juttatta levegőhöz Budapest belvárosát és csökkent a torlódás minden főbb belvárosi útvonalon. Egyik napról a másikra megszűntek a mindennapos késések számos busz- és trolivonalon. Aztán a forgalom szépen, hónapról hónapra újratöltötte a felszabaduló kapacitásokat és újratermelődtek a belvárosi torlódások. Ezt a hibát nem szabad elkövetni a Galvani híd átadásakor.

Valós tehát az a problémafelvetés, hogy a Galvani híd létrejötte révén tehermentesített belsőbb hidak (Petőfi, Rákóczi) idővel „újratöltődhetnek” autóval. Ezért van szükség arra, hogy belvárosi forgalomcsillapító intézkedések bevezetése kísérje a híd átadását, lehetőleg ugyanaznap. De ez visszafelé is igaz: éppen a Galvani híd megépítése teremti meg a lehetőségét annak, hogy ezek az intézkedések súlyos érdeksérelmek – és az ebből fakadó politikai kockázatok – nélkül meghozhatók legyenek.

Honnan jönnek a Galvani hídra az autók? Elsősorban, a fenti érvelésből logikusan következő módon, a szomszédos hidakról. Az alábbi ábrán a Galvani híd átadásakor várható forgalmi átrendeződés látható a forgalmi modell adatai alapján, 2025-ben, bármiféle kísérő intézkedés nélkül.

Forrás: Vitézy Dávid, BFK, Telex

Címlapkép forrása: UN Studio