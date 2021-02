Megszületett a megállapodás a Déli Körvasút újbudai szakaszáról

Közösséget építünk!

A Déli Körvasút Budapest elmúlt évtizedeinek legjelentősebb vasútfejlesztése, mely lehetővé teszi, hogy XXI. századi, sűrű, korszerű vasúti közlekedést biztosítsunk a külső kerületek és az agglomeráció felől Budapest központjába, ezzel megfékezve az egyre növekvő autóáradatot. Újbudán új megálló létesül Nádorkert néven az Infopark és a Kopaszi gát térségében. A vasút megépítése több évig tartó, jelentős komplexitású beruházás lesz, hiszen a vasúti forgalmat mindvégig fenn kell tartani, a munkaterület nehezen hozzáférhető és a vasút menti zöldfelületeket a lehető legkisebb mértékben szabad csak igénybe venni a kivitelezés során. A Déli Körvasút programot a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) egy évvel ezelőtt, Karácsony Gergely főpolgármester és Gulyás Gergely miniszter közös határozatában támogatásáról biztosította. Ezt követően kezdődtek meg a tárgyalások Újbuda önkormányzatával.

Egy évnyi tárgyalás van mögöttünk az FKT döntése óta, lakossági fórumot tartottunk, az érintett civil szervezeteket is meghallgattuk és természetesen a jövőben is egyeztetünk velük tovább, a kerületi önkormányzat, a BFK és a NIF között pedig szinte folyamatos volt a kapcsolat. Ezúton is köszönöm László Imre polgármesternek és Bakai Nagy Zita alpolgármesternek, hogy minden egyeztetésen folyamatosan, részletekbe menően és kitartóan képviselték az újbudaiak érdekeit. Külön is köszönöm Simicskó Istvánnak, a térség országgyűlési képviselőjének munkáját, melynek során hétről hétre megfogalmazza felénk a lakók kéréseit, továbbítja aggodalmaikat és segítette a helyben élőket legjobban szolgáló megállapodás létrejöttét a kerületi önkormányzattal - emelte ki a Vitézy.

Ahogy Újbuda önkormányzatának mai közleménye is fogalmaz:

Tudjuk jól, hogy a Hamzsabégi sétány környékén élőket a 2023 után kezdődő építési munkák megviselik majd, de amit nyernek a beruházás befejeztével az egyértelmű nyereségnek tekinthető.

A jelenleg rendezetlen vasúti töltés mellett egy a gyalogos és kutyás forgalomtól elszigetelt sávot használhatnak majd a kerékpárosok. A Déli Körvasút budai szakaszán a környezet rendezésére, a vasút mentén futó gyalogos és kerékpáros zöldfolyosóra, új zöldfelületekre vonatkozó tervezési tender elbírálása folyamatban van. A megállapodásban rögzítettük, hogy okleveles favizsgálók fogják újra megvizsgálni a felvonulási területen található fákat és kijelölik azokat, amelyeket körbedeszkázással meg lehet menteni, mert így a munkagépek majd kikerülik, deponálásra pedig a sétány területén nem kerülhet sor.”

A megállapodás szerint:

1. Újbuda, a BFK és a NIF együttműködik a Déli Körvasút környezetének rendezésében, az összefüggő gyalogos- és kerékpáros útvonal kialakításában a vasút mentén, a tavasztól induló tervezés során a környéken élőket is szeretnénk bevonni közösségi tervezés útján.

2. Újbuda önkormányzata folyamatosan minden információt folyamatosan megkap a beruházás ütemezéséről, organizációjáról, készülő kiviteli terveiről, utóbbiakról véleményt mondhat, melyeket a beruházónak alaposan meg kell vizsgálnia és ahol csak lehetséges, figyelembe kell vennie.

3. A projekt során látogatóközpontot alakítunk ki, mely segíti az újbudaiak tájékoztatását és folyamatos kapcsolatot teremt a beruházó NIF és a helyben élők között.

4. A NIF vállalta, hogy a kivitelezés megkezdéséig a vasútfejlesztés környezetében érintett épületeket, ingatlanokat és az érintett környező kerületi úthálózat állapotát felméri, hogy a beruházás során esetlegesen történő bármiféle károsodás hitelt érdemlően bizonyítható, nyomon követhető legyen. A felmérések videó- és fotódokumentáció alapúak, az újbudai önkormányzat képviselője részt vehet valamennyi felmérésen.

5. A NIF vállalta, hogy a kivitelezés megkezdéséig a vasút környezetében érintett ingatlanokban a fokozott zajvédelem érdekében a nyílászárók cseréje a beruházás költségén megtörténik, ahol az ingatlantulajdonosok ehhez hozzájárulnak (a kivitelezés megkezdése az alépítmény megbontásával járó munkák megkezdését jelenti). A konkrét ingatlantulajdonosokat a kivitelezés kezdetéig megkeresi a beruházó.

6. Újbuda önkormányzata, a BFK és a NIF közösen vállalta, hogy közösen lépünk fel a lehető legmagasabb színvonalú kivitelezési kultúra, munkaterület lehatárolás, munkavégzési kultúra érdekében. A NIF számos, Magyarországon eddig nem alkalmazott, szigorú feltételt épített be a műszaki leírásba a kivitelező számára.

7. A NIF és Újbuda önkormányzata közösen megvizsgálja minősített favizsgálóval az összes vasútfejlesztéssel érintett fát. Amit lehet, átültetnek, amit helyben meg lehet védeni, körbekalodáznak. A kerülettel közösen határozzuk meg a pótlandó fák helyét és számát.

8. A műszaki átadás-átvétel után 3 éven keresztül negyedévente zaj- és rezgésmonitoring mérést kell csinálni Újbuda önkormányzatának bevonásával.

9. A BFK és a NIF az agglomerációban P+R és B+R fejlesztéseket indít a Déli Körvasútra vezető vonalakon, hogy minél kevesebben érkezzenek autóval Budapestre a vasút fejlesztésének köszönhetően.

Folytatjuk a munkát! A Déli Körvasút beruházásról további részletek a www.delikorvasut.hu oldalon találhatók.

Címlapkép forrása: Budapest Fejlesztési Központ