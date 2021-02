Látványos ábra mutatja, hogyan változott meg az ingatlanbefektetők érdeklődése a régió országaiban

Lengyelországban, Csehországban és Magyarországon egyaránt csökkenés mutatkozik az előző év azonos időszakához képest, a befektetési volumen tekintetében, míg Romániában, Szlovákiában és Bulgáriában növekedés figyelhető meg. Összehasonlításképp, az EMEA-régió befektetési volumenét tekintve 27%-os csökkenés várható az előző év azonos időszakához képest, ám a Colliers jelentése erős visszapattanást jelez a 2021-es évre. A befektetői étvágy a 2021-es év során is erős marad a kelet-közép-európai régióban, ugyanakkor a termékek rendelkezésre állása, valamint a COVID egyes ágazatokra gyakorolt, eltérő hatása továbbra is kihívást jelent.

“A Lengyelországot érintő befektetési volumen a CEE-6 országok teljes befektetési volumenének 51%-áért felel. Ezt Csehország követi, 26%-kal, egy nagy, lakossági portfólió értékesítésének köszönhetően. Számos piac az elérhető termékek hiányával küzd, lévén a legkeresettebb eszközök tulajdonosai vagy hosszú távban gondolkoznak, vagy az alacsonyabb áron történő értékesítés helyett, a piacok csillapodásáig várnak.” – mondta Kevin Turpin, a Colliers kutatásért felelős regionális igazgatója.

A CEE régió változásai, szektorok szerint

Az előző év azonos időszakához képesti csökkenés ellenére is fenntartja az irodaszektor az első helyét a tranzakciós aktivitás tekintetében. Az ipari szektor volumene szignifikánsan megemelkedett, lévén a befektetők e, látszólag COVID-ellenálló szektor felé igyekeznek diverzifikálni portfóliójukat, a kihívásokkal teli kiskereskedelmi és vendéglátási szektorokkal szemben. A szintén keresett magánbérleti szektor alakulását is érdemes nyomon követni, ám termékei a régió meghatározó részén továbbra is korlátozottan érhetők el.

Az ábra nagyon jól mutatja azt, amiről korábbi cikkeinkben már mi is többször írtunk, vagyis, hogy a koronavírus-járvány berobbanása az e-kereskedelem növekedésén keresztül az ipari ingatlanok iránti igényt erősítette, míg az iroda és a retail, de legfőképpen a hotelek kihasználtsága körüli bizonytalanság csökkentette azok népszerűségét az intézményi befektetők körében.

A CEE régió változásai, a befektetők eredete szerint

Az Európából (Kelet-Közép-Európa kivételével), valamint a közel-keleti és észak-afrikai régióból származó tőke dominálta a befektetési volument 2020-ban. A legjelentősebb tranzakciót a Residomo lakossági portfólió akvizíciója jelentette a svéd Heimstaden által.

Az év során jelentős mértékű német, izraeli, valamint osztrák tőke egyaránt kihelyeződött.

A magyar, illetve cseh belföldi befektetők ismét nagyon aktívak voltak.

Az ázsiai országokból – és különösen a Szingapúrból – származó tőkebefektetések fenntartják a régió iránti érdeklődésüket. A GLP a Goodman Group ipari portfólióját akvirálta, a GIC pedig ipari portfólióját bővítette. A dél-koreai, illetve kínai eredetű tőke, további akvizíciókkal, különösen az ipari és a logisztikai szektorokat érintve, szintén folytatta tevékenységét.

“Az árazást tekintve, az elsődleges ipari és logisztikai hozamok stabilak maradtak, egyes piacokon némi korrigálással. Az elsődleges irodai hozamokat átlagosan 25 bázisponttal, az elsődleges bevásárlóközpontok hozamait pedig 50 bázisponttal térítettük el. Annak ellenére, hogy bizonyos szektorokban nincsenek a további mozgatást támogató, tranzakciós bizonyítékok, továbbra is meggyőződésünk, hogy miközben bizonyos elmozdulások elkerülhetetlenek, az alapvető, jó teljesítményt nyújtó eszközöknek továbbra is így kell teljesíteniük, nagyobb nyomást helyezve a másodlagos termékekre” - teszi hozzá Kevin Turpin.

