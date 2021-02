Csodálkozol, hogy nem zuhannak a magyar lakásárak? - Nem csak nálunk van ez így

A járvány elején sokan számítottak arra, hogy az újabb válság beköszöntével a 2008 utáni időszakhoz hasonlóan megint elindul a lakásárak jelentős csökkenése, ez azonban egyelőre azóta sem következett be és úgy tűnik, hogy nemcsak nálunk, de Európa legtöbb országában sem. Nemrég az EECFA Romania részletes elemzése bemutatta, hogy Románia esetében miért maradt el az árcsökkenés, így ez alapján ugyanezt Magyarország példáján is megvizsgáltuk.

Általában több tényező együttes megjelenése szükséges ahhoz, hogy a lakásárak korábbi növekvő trendje megtörjön és éles csökkenésbe váltson át. A 2008-as válságban például a munkanélküliség, az alacsonyabb jövedelem, a nemteljesítő jelzáloghitelek magasabb aránya, a szigorúbb hitelezési kritériumok, a magasabb kamatlábak és a fejlesztői tőkehiány mind egyszerre jelentkezett, aminek hatására a lakáspiac hónapok alatt befagyott, hozzájárulva ezzel az árak csökkenéséhez.

Mi történik most?

Először az említett tanulmány alapján Románia példáját mutatjuk be, ahol bár több hasonló tényezőt is látunk, egyelőre ez kevés ahhoz, hogy érdemben lefelé induljanak az árak.

Románia

2020 március és november között a foglalkoztatás valóban csökkent, de csak 2%–3%-kal az előző év azonos hónapjaihoz képest (forrás: NSI). Ez nagyrészt a kormány munkahelyvédelmi bértámogatásának volt köszönhető, így nem történtek tömeges elbocsátások.

Az átlagjövedelem emelkedett a járvány idején. Még tavaly áprilisban és májusban is, azokban a hónapokban melyeket a karantén legsúlyosabban érintett, a nettó bérek 2%-kal növekedtek 2019 azonos hónapjaihoz képest (forrás: NSI). A kormány a bérek 75%-át biztosította a járvány által érintett vállalatok alkalmazottai számára.

A lejárt hitelek csökkentek. 2020 novemberére a lejárt kölcsönök aránya az összes hitelből 4,83% volt, szemben a 2019 novemberi 5,46%-kal (forrás: NBR). Igaz, ez még mindig messze van a 2008-as 1,24%-os átlagtól, de jóval meghaladja az előző három év általános csökkenő tendenciáját. Ebben a szegmensben is volt némi kormányzati támogatás (hitelmoratórium) és egyes bankok ebben az irányban is megtették saját intézkedéseiket.

Hitelezési kritériumok és kamatlábak. A hitelezési feltételek viszonylag stabilak maradtak, míg a jelzálogkölcsönök kamatlábai 2020 novemberéig valamelyest csökkentek 2019 novemberéhez képest (-0,5 százalékpont; forrás: NBR), mely részben a 2018. végi adóváltozásnak volt köszönhető.

A fejlesztők biztonságosabb finanszírozási konstrukciók mellett dolgoztak. Míg az előző válság idején sok fejlesztés hitellel készült el, 2020 elejére sok épülő ingatlant már előre eladtak, és ezek az előlegek biztosították a szükséges pénzforgalmat az építkezés folytatásához, sőt ahhoz is, hogy tovább várjanak a vevőkre és jobb áron tudják a lakásokat eladni.

A nem létfontosságú utazás leállítása, az éttermek, szórakozóhelyek bezárása megváltoztatta a költési szokásokat. Annak ellenére, hogy a jövedelem kissé nőtt (átlagosan), a megtakarítási ráta emelkedett, és így 2020 végére a lakosságnak sokkal több megtakarított pénz volt számláján, még akkor is, ha a lekötött betétek nem emelkedtek annyira. Ez a magas, nagyon likvid tőke felhasználható lakóingatlan-beruházások finanszírozására, legyen szó felújításról, építkezésről vagy új lakásvásárlásáról.

Magyarország

Magyarországon a KSH adatai alapján 2020 április-június között 103 ezerrel dolgoztak kevesebben, mint a megelőző év azonos időszakában, ez az érték 2020 augusztus-október között 38 ezerrel, míg novemberben 26 ezerrel volt kevesebb. A munkanélküliségi ráta 2020 során nagyjából 1 százalékponttal emelkedett.

A bruttó átlagkereset 2019 novembere és 2020 novembere között 8,6 százalékkal emelkedett, a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset pedig 9,6%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Az MNB még márciusban javaslatot tett a bankoknak és a kormánynak arra vonatkozóan, hogy a potenciálisan nehézségekkel szembesülő vállalatokkal, majd a lakossági ügyfelekkel szemben is alkalmazzanak törlesztési moratóriumot.

Bár a moratórium nem vonatkozik az újonnan felvett hitelekre, a jegybanki alapkamat továbbra is rekordalacsony szinten van, és ezzel együtt lakosság számára elérhető hitelkamatok is nagyon kedvezők.

Míg 2008-ban a devizahitelek miatt nehéz helyzetbe kerülő lakosság megtakarítása alacsony szinten állt, most sokkal több a megtakarítás, ráadásul az elmúlt években a fejlesztők is óvatosabbak voltak a beruházásoknál, így többségében ők is tőkeerősebben mentek neki a mostani időszaknak, mint tették azt 12 évvel ezelőtt.

Összességében tehát ahogy Romániában és számos más európai országban, úgy Magyarországon is jobb állapotban van most a gazdaság mint az előző válság elején. Bár elsősorban a turizmus, vendéglátás területén most is sokan kerültek nehéz helyzetbe, egyelőre ez - részben a fenti intézkedések miatt - önmagában nem érint olyan széles tömegeket, ami miatt a korábbi évek lakásáremelkedési dinamikája azonnal érdemi csökkenésbe csapna át. Az áremelkedés mérséklődése mindenesetre látszik, sőt egyes helyeken minimálisan lejjebb is mentek már az árak, de ez hosszabb távon a szakértői vélemények szerint inkább egy kisebb hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel tarkított stagnáló időszakot hozhat el, semmit tartós visszaesést.

Címlapkép forrása: Shutterstock