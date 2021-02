Kiemelt jelentőségű beruházásként újulhat meg a Kelenföldi vasútállomás épülete (galéria)

A Budapest XI. kerületben található ingatlan beruházásával összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

Tavaly májusban Vitézy Dávid arról beszélt, hogy a Közlekedési Múzeum koncepciójára támaszkodva alakítják át a 130 éves elhagyatott kelenföldi állomásépületet, ahol vasúti terepasztalokat és modelleket bemutató kiállítóhely és új közösségi tér fog nyílni. A projektről az alábbi cikkben írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 05. 12. Kiállítóhely lesz a Kelenföldi vasútállomás épületéből

A mostani Közlöny szerint a beruházással összefüggésben településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint településképi bejelentési eljárásnak nincs helye. Előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló törvénynek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány a beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

A telekrészen művelődési, kereskedelmi, szolgáltató-, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztatóépület, vendéglátó-, valamint irodaépület rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgálóépítményei helyezhetők el az alábbi építési követelmények alkalmazásával:

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%,

a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke 30%,

a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,00 m2/m2

a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,

az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 13,0 méter,

az épületmagasság legkisebb mértéke 3,0 méter,

a beruházással összefüggésben kizárólag két akadálymentes és két üzemeltetési célú parkolóhelyet kell biztosítani.

Vitézy Dávid Budapest Fejlesztési Központ, vezérigazgató Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a Tovább … Tovább Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a

A BFK vezérigazgatója közösségi oldalán részletesebben is írt a projektről és látványterveket is megosztott róla, amik a Közlekedési Múzeum oldalán is megtalálhatók.

Címlapkép forrása: MTI / Nagy Zoltán