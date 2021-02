Megjelent a kormányrendelet a bérleti díjak elengedéséről - Mutatjuk, kik élhetnek vele

A napokban írtunk róla, hogy a kormány bérletidíj-mentességet jelentett be azoknak a vendéglátósoknak, akik önkormányzati, vagy állami tulajdonú ingatlanban bérelnek területet. Ezzel párhuzamosan a főpolgármester is megfogalmazott javaslatokat , illetve több kerület is további díjelengedések bevezetésével támogatta a vendéglősöket. Az éjjel megjelent a Közlöny, amely részletezi, hogy kiknek, és mely hónapokra nem kell bérleti díjat fizetni.