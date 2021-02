Együtt az összes vélemény a hazai lakásárakról – Mi várható a következő években?

A lakásárak alakulása így vagy úgy, de szinte mindenkit érint. Tulajdonosként, mint az egyik legfőbb vagyontárgyunk értéke, befektetőként, mint az árváltozásból és a bérbeadásból elérhető hozam, bérlőként pedig az árakkal szorosan összefüggő bérleti díjak alakulása lehet érdekes, mint a fix havi kiadásainkat meghatározó tényező. Éppen ezért összegyűjtöttük egyrészt, hogy mi történt tavaly, másrészt, hogy a piac legfontosabb szereplőinek véleménye alapján milyen irányba fognak a jövőben menni a lakásárak.

A lakásárakkal kapcsolatos cikkek alatti kommenteknél gyakori, hogy valaki nem hisz a KSH-nak, nem hisz az MNB-nek, a bankok elemzéseinek meg végképp nem. Mi ennyire nem vagyunk szkeptikusak, de tény, hogy csak úgy kerülhetünk képbe, ha a piac jövőjére vonatkozó összes elemzést elolvassuk, így az alábbiakban ezeket gyűjtöttük össze, kiegészítve a saját felmérésünkkel, ahol mi is megkérdeztük az általunk hitelesnek gondolt ingatlanpiaci szereplőket. Mit várnak tehát a szakértők a lakásárak alakulásával kapcsolatban?

A járvány első hullámának elején gyakori volt az a vélekedés, hogy az árak a 2008 utáni időszakhoz hasonló mélyrepülésbe kezdenek. Az azóta eltelt időszak ezt megcáfolta, a korábbi évek áremelkedésének mértéke azonban helyszíntől függően erősen lelassult vagy teljesen megállt, esetleg kismértékű csökkenésbe váltott át.

Lakásárak az elemző intézmények szemével

KSH

A KSH a többi piaci szereplőhöz hasonlóan már 2019-ben mérséklődő ütemű áremelkedésről számolt be, év végén pedig már voltak olyan helyek, ahol megállt az áremelkedés. 2020-ban ezt országos átlagban stagnálás váltotta fel, kisebb, néhány százalékos csökkenések és növekedések mellett. Tavaly tehát egy hullámvasút rajzolódott ki a nominális lakásárakban, 2020 harmadik negyedévében 3,1 százalékkal voltak csak magasabbak az országos lakásárak, mint 2019 harmadik negyedévében. Az ehhez nagyon hasonló mértékű inflációt is figyelembe véve azonban, reálértéken már nem emelkedtek az árak. Az átlag mögött természetesen voltak olyan térségek, ahol további emelkedés, és voltak olyanok is, ahol árcsökkenés következett be.

MNB

Az MNB a KSH-nál éves szinten országos átlagban nagyobb áremelkedést mért. 2020 harmadik negyedévében 7,9 százalékkal mond magasabb árakat 2019 harmadik negyedévéhez képest. Ez főként az ország olcsóbb részeinek, a dél-dunántúli és az észak-alföldi régiók városainak volt köszönhető, ahol éves szinten több mint 10 százalékkal mentek feljebb az árak. A többi régióban átlag körüli volt a drágulás, 7-9 százalékos értékkel, míg a közép-magyarországi régió városaiban stagnáltak az árak. A fővárosban ráadásul a tavalyi harmadik negyedévben éves összehasonlításban minimális, 0,6 százalékos árcsökkenés következett be.

OTP

Tavaly év közben az OTP szerint is kis mértékben csökkentek az árak Budapesten, akárcsak a kisebb városokban és a községekben. A megyeszékhelyeken ugyanakkor további emelkedés látszott. Az árak alakulásában kettős hatás küzd most egymással: egyrészt a koronavírus és annak gazdasági következményei állnak szemben a lakásvásárlási támogatások, és az azok miatt növekvő, vagy előre hozott vásárlások hatásával.

Takarék Csoport

A Takarék Csoport árindexe alapján 2020 második negyedévét tudjuk összehasonlítani 2019 második negyedévével. Ez alapján 6,2 százalékos volt az áremelkedés mértéke, az első és a második negyedév között viszont országos átlagban közel 4 százalékkal mentek lejjebb az árak. Az elemzés szerint az árak drasztikus csökkenését egyelőre megakadályozza a fizetési moratórium, ami védelmet jelent a járvány által leginkább érintett szektorokban dolgozóknak, így elkerülve az ingatlanok tömeges piacra kerülését. 2021 első féléve még gyenge lehet a hazai lakáspiacon, de aztán a bejelentett támogatásoknak köszönhetően ismét erőre kaphat a piac. Az idei évben -2 és +4 százalék közötti változással számolnak a Takarék index elemzői a járványhelyzettől és az azt kísérő gazdasági károktól függően.

Míg a budapesti belváros ennél gyengébben szerepelhet, az agglomerációs települések helyzete kedvezőbb lehet. Szintén gyengébb lehet 2021 azokon a területeken, ahol a szolgáltató szektorban dolgozók nagyobb arányt képviselnek, és a már november óta tartó korlátozások miatt jelentős bevételkieséssel szembesülnek.

Portfolio

Legutóbbi Hangulatfelmérésünkben kizárólag Budapestre fókuszáltunk és arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon 2021 első negyedévének végéig, valamint 2021 év végéig milyen árváltozások jöhetnek a fővárosi lakáspiacon a panel-, a tégla és a családi házak esetén.

Budapesten belül a családi házak kategóriája az, ahol a többség már nem számít további árcsökkenésre. Itt 2021 áprilisáig stagnálás, a jövő év végére pedig néhány százalékos áremelkedés is elképzelhető.

A paneleknél azonban tavaszig még további 3-4 százalék körüli árcsökkenés jöhet, amit egy legalább jövő év végéig tartó stagnálás vehet át.

A tégla lakásoknál minimális, 1-2 százalékos leértékelődésre számítanak a szakértők tavaszig, de utána is inkább stagnálást, mint áremelkedést vetítenek előre.

Mi szól az árcsökkenés mellett és mi szól ellene?

Hogy merre mennek a lakásárak, azt elsősorban a kereslet és a kínálat viszonya, valamint az azt befolyásoló gazdasági, munkaerőpiaci környezet és az állami szerepvállalás eszközei határozzák meg. Az alábbiakban néhány gondolatot gyűjtöttünk össze a 2021-es várakozásokkal kapcsolatban.

A tavalyi év végén bejelentett otthonteremtési program nem engedi, hogy tovább zuhanjon a lakáspiac, és élénkülő forgalomra lehet számítani 2021-ben. A befektetői kereslet az elmúlt évekhez képest ugyan mérsékeltebb lehet 2021-ben, a befektetők még kivárhatnak, főként az év első felében, de a járványt követően ismét nagyobb számban jelenhetnek meg a piacon, ami a belvárosi, a jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező, vagy a felsőoktatási intézmények környékén lévő lakások árát érintheti.

A kínálat szempontjából fontos, hogy miként alakul a most még a járványra való tekintettel moratóriummal védett jelzáloghitelesek helyzete. Kényszerértékesítésekre várhatóan 2022-ig nem kerül sor, de kérdés, hogy az esetleg munkájukat elvesztők saját maguk mekkora volumenben kezdik el értékesíteni az ingatlanjaikat. Az előző években ingatlanba fektetők ugyanakkor vélhetően nem az átmeneti keresletcsökkenés idején akarják értékesíteni korábbi befektetésüket.

Hosszabb távon az egyik jelentős kérdés, hogy mennyire marad fent a home office gyakorlata a járvány elmúltával. Ha akár csak részlegesen is velünk marad, akkor szükségszerűen nagyobb lakásra lehet szükség, dolgozószobával, dolgozósarokkal és előtérbe kerülhet az erkély, vagy a kert fontossága is. Ezen kívül a sűrűbb beépítettségű belvárossal szemben a több zölddel rendelkező agglomeráció népszerűsége nőhet.

A foglalkoztatottak száma csökkent, a munkanélküliség valamelyest nőtt a tavalyi év során. Ezzel együtt azonban az átlagkeresetben nem volt visszaesés, sőt tavaly novemberig tovább emelkedett. A jegybanki alapkamat továbbra is rekordalacsony szinten van, és ezzel együtt lakosság számára elérhető hitelkamatok is nagyon kedvezők. Míg 2008-ban a devizahitelek miatt nehéz helyzetbe kerülő lakosság megtakarítása alacsony szinten állt, most sokkal több a megtakarítás.

Összességében tehát több olyan tényező is van, ami nem engedi, hogy az árak a mostani szinteknél érdemben tovább csökkenjenek, azonban a következő egy évben jelentős áremelkedést sem várunk. Fontos kiemelni, hogy az árváltozás mértékét és irányát tekintve is nagy most a bizonytalanság. Ha visszagondolunk 2008-ra, amikor gazdaságilag sokkal nagyobb volt a baj, az első év 8-9 százalékos árcsökkenése után egy év stagnálás következett, majd a következő három évben évente mindig 4 százalékkal mentek lejjebb az árak, míg el nem érték 2013 végén a mélypontot. Most, ha a járványt az év második felében magunk mögött hagyjuk, nincs oka az árak csökkenésének. Abban az esetben tudunk érdemi árcsökkenést elképzelni, ha valamiért a tömeges oltások ellenére is lassan tűnne csak el a járvány és az azzal kapcsolatos korlátozások, a 2008 utáni évek visszaesését azonban akkor sem valószínű, hogy meghaladnánk.

