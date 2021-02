Még hosszabb lesz a pandémia visszahúzó hatása: úgy tűnik nem indul hotelfejlesztés ebben az évben

Miközben folyamatosan arról beszélünk, hogy haarosan nyitnak az országok és szerencsésebb esetben már 2022-ben visszatér a turizmus egy erős szntre, egy másik, hosszabb távú problémával is szembe kell nézni: a turizmus haldoklása miatt nem fognak új szállodaépítésbe a befektetők. Noha van néhány hotel, ami már építés alatt áll, de ahogy ezek befejeződnek, egy darabig nem fogunk új szállodával találkozni. Rövid távon, illetve a turizmus erejének visszatéréséig ez persze egyáltalán nem aggályos, hisz most is üresen állnak a szálláshelyek, kérdés viszont, hogy utána majd megint a csúcsban fognak csak elindulni az évekig tartó fejlesztések?

Ha tényleg berobban az eddig elnyomott utazási kedv a következő években, akkor ismét rengeteg szálláshelyre lesz szükség, mivel azonban most holt időszak van a szállodaépítésben, félő, hogy későn fog tudni reagálni a kínálat, főleg Budapesten. Az EBI Építésaktivitási Jelentés szerint ugyanis 2021-ben egyelőre nem várható elinduló szállodafejlesztés, ami rövid távon érthető is, viszont egy másfél-kétéves távlatban, (amennyi idő kell a projekt felépítéséhez) már aggasztóbb jelenségnek tűnik. A már elkezdett projektek ugyanakkor még kitartanak, sőt még a 2019-es értéket is felülmúlták, így idén még biztosan lesz újonnan átadott szálláshely Magyarországon.

Nagy volt tavaly a szállodaépítési kedv, de nem a fővárosban

A 2019-es rekordmagas értéket is felülmúlta a tavalyi év, 2020-ban 91 milliárd forintnyi összegben kezdődött meg szállodakivitelezés az országban, ami 6 százalékos növekedést jelentett 2019-hez képest. Kiemelkedőre sikerült az utolsó negyedév, mely időszakban 36 milliárd forintnyi Aktivitás-Kezdést regisztráltak, az EBI Építésaktivitási Jelentés szerint.

Az előbb említett összeg azonban az előző évektől eltérően oszlott meg a főváros és a vidéki területek között. A 2019-es közel 50-50 százalékos arányhoz képest 2020-ban a Budapestet jellemző mindössze 13 százalékos részesedés mellett, a vidéki Aktivitás-Kezdés 87 százalékot tett ki.

A 2020-ashoz hasonló alacsony értéket a fővárosban 2016 óta nem regisztráltak, a megkezdett építések értéke majdnem a negyedére esett vissza.

Ezzel élesen szemben áll a vidéki éves 82 százalékos növekedés, azonban ebben az esetben is jelentős területi különbségek figyelhetőek meg. A két húzórégió 2020-ban Észak-Magyarország és a Balaton környéke voltak. A tavalyi év végén indult el a Hotel Hévíz 5* és a budapesti Hampton by Hilton szállodák építése. Az év korábbi részében pedig a Minaro Hotel Tokaj, a Green Resort Balatonfüred, és a szántódi BalaLand Hotel építése vette kezdetét.

2020-ban a befejezett szállodaépítések összege is tovább nőtt, összesen 48 milliárd forintnyi értékben adtak át hoteleket, ami 33 százalékos növekedést jelentett. A régiós megoszlásban a főváros nagyobb súlyt képviselt a befejezett projektek összértékét tekintve, mint az elkezdettek esetében, részaránya majdnem kétharmados. Az idei évben pedig nem áll meg a növekedés és várhatóan még nagyobb értékben kerülhetnek átadásra szállodák.

Átadták például a Hard Rock Hotelt, a Hotel Vision-t Budapesten, Botaniq Turai Kastélyt és a budapesti Kozmo Hotelt, ezek mellett pedig várhatóan az idei év első felében fejeződnek be a munkálatok Budapesten a Matild Palota, az InterCity Hotel és a B&B Hotel esetében, míg vidéken az esztergomi Mária Valéria Hotel, a zánkai és fonyódligeti Erzsébet-táborok és a felcsúti ifjúsági sportszálláshely készülhet el.

A Kezdés mutató azonban nullán áll a várhatóan 2021-ben induló projekteknél, ami hosszú távon ismét a kínálat szűkét eredményezheti, amennyiben feltételezzük, hogy a járvány után visszatér a turizmus lendülete.

Az adott időszakban elkezdett és befejezett szállodaépületek összértéke, és a teljesítmény, vagyis az adott időszakban szállodaépítésre fordított összeg, folyóáron. A 2021-es előrejelzés az első negyedéves (sötét szürke) és az év további értékeit (világos szürke) mutatja (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2020. 4. negyedév)

Szárnyalnak az építési beruházások az oktatásban

Az EBI jelentése az oktatási intézményekre is kitér, 2020-ban is kimagasló értékben kezdődtek meg kivitelezési munkák az oktatási célú épületek esetében. Habár a 2018-as 140 milliárd forintos csúcsot nem sikerült elérni és a 2019-es értéktől is elmaradt a tavalyi év néhány százalékkal, de 120 milliárd forintnyi elkezdett projekttel ez a harmadik legsikeresebb év, messze felülmúlva a 2000-2016-os 44 milliárd forintos átlagot. 2020-ban vette kezdetét például a budapesti EMC Mérőlabor szerverközpont kivitelezése 16 milliárd forint értékben, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Hagyományos Kínai Orvoslási tanszék és a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium beruházás, valamint a Debreceni Egyetem Innovációs Központ és Learning Center építése, míg idén év elején kezdődhet el a szegedi Egészségtudományi Képzési Tömb felújítása és bővítése.

Az oktatásban építőipari beruházások 102 milliárd forint összegben készültek el 2020-ban hazánkban, az elmúlt évek kiemelkedő tendenciája érződik az átadásokon is. Befejeződött például a részben k+f központ Univerzum Office Building építése Budapesten, a PTE Általános Orvosi Kar campusának felújítása, és a Ludovika Szárnyépületének átalakítása, valamint a Rózsakerti Demjén István Református Gimnázium építése is. Rövid távon pedig még több projektet fejezhetnek be, közülük többet Pest megyében. Érden a Batthyány Sportiskola és Általános Iskola, valamint a Szakképzési Centrum Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának a felújítását, továbbá a Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum megépítését, Biatorbágyon pedig általános iskola kivitelezését tervezik.