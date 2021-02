Kiderült, ki finanszírozza a BudaPart legújabb irodaházát

Egy éve nyitotta meg kapuit, a BudaPart GATE irodaház, idén nyáron pedig átadják a beruházás második irodaházát, a BudaPart CITY-t. A beruházást a Magyar Fejlesztési Bank és a Takarékbank Zrt. egyenlő arányban finanszírozza. A két épületben eddig 20 hazai és multinacionális cég írt alá bérleti szerződést. A BudaPart alapkoncepciója, hogy az egyik legfontosabb üzleti negyeddé váljon a budapesti irodapiacon, a közvetlen közelében lévő irodaházakkal együtt független alpiacot alkotva, létrejöjjön a „Buda Business District”.

A Property Market fejlesztésében létrejövő BudaPart CITY szerkezetépítési munkáit 2020 őszén fejezte be a kivitelező Market Építő Zrt., az épület 2021 nyarán kerül átadásra. A beruházást a Magyar Fejlesztési Bank és a Takarékbank Zrt. egyenlő arányban finanszírozza. A 20 ezer négyzetméteres új épület hat emeleten kínál iroda- és üzlethelyiségeket, a bérlők között szerepel a Bayer Hungária Kft. is, 2020 decemberében pedig egy újabb nemzetközi nagyvállalat írt alá bérleti szerződést 2000 négyzetméterre, amivel közel 30%-ra nőtt az irodaház bérbeadottsága. A bérleti tranzakciókat az ingatlanfejlesztő és a co-exclusive megbízottjai, az Eston International, valamint a Cushman & Wakefield bonyolítja le.

A BudaPart dolgozói számára a jövőben a Duna, a Kopaszi-gát és a hamarosan elkészülő központi park is rendelkezésre áll, mint kikapcsolódást nyújtó helyszínek, emellett olyan szolgáltatások, mint a pékség, zöldséges, virágbolt, Beach&Bar, és étterem is megtalálható lesz, de a fejlesztés során több sportpálya, gyógyszertár, óvoda, valamint felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő is megvalósul.

A projekt másik irodaházában, a BudaPart GATE épületében az elmúlt hónapokban több bérleti és bővülési szerződést is kötöttek: a Novo Nordisk és a doTERRA bővítette irodáját, így már hét szinten teljes a bérbeadottság az irodaházban.

Címlapkép forrása: Property Market