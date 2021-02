Újabb szakaszon bővülhet négysávosra a 8-as út

Lezárult az egyeztetés a 8-as számú főút Herend és Devecser közötti szakaszának négysávosításával kapcsolatban –írja a Veol.hu . Folytatódhat az előkészítés és a tervezés, de az is kiderült, mikor indulhat a kivitelezés.

A 2020. december végén született kormánydöntés alapján a kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések között a 8-as számú főút Herend–Devecser szakasza is szerepel – mondta Fenyvesi Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, így 2021-ben folytatódhat az útszakasz négysávosításának előkészítése és tervezése. A képviselő tájékoztatása szerint megvan a forrás az előkészítés költségeire. Ha rendelkezésre áll a kivitelezéshez szükséges összeg, akkor 2023-ban vagy 2024-ben megkezdődhet a kivitelezés.

A 8-as számú főút fejlesztése kapcsán Ékes József, volt országgyűlési képviselő elmondta, hogy már 1998-ban elkezdődtek a tárgyalások a szóban forgó beruházással kapcsolatban, így került be ez a regionális és az országos kiemelt közútfejlesztési stratégiába. Emellett egyeztetés zajlott az osztrák közlekedési miniszterrel is, aki ígéretet tett arra, hogy amennyiben a magyar fél elkezdi a 8-as számú főútvonal négysávosítását, abban az esetben Ausztria is befejezi az osztrák oldalon a határ menti településekhez vezető autópálya-szakaszok megépítését.

Építőipar 2021 Május 12-én Építőipar 2021 konferencia! Részletekért kattints!

Címlapkép forrása: MTI / Jászai Csaba