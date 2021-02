Lakásvásárlás vagy lakásbérlés? - Melyikkel járunk jobban?

Lassan egy éve, hogy elindult a lakbérek csökkenése Magyarországon. A járvány miatt bekövetkezett kereslet visszaeséséről már többször írtunk, így ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy 2015 óta hogy alakultak a lakbérek és a lakásárak, és ez együtt milyen változást okozott a lakáskiadással elérhető hozamokban elsősorban Budapestre fókuszálva.

Ma jelent meg a KSH-ingatlan.com januári lakbérindexének eredménye, ami alapján megállapítható, hogy a lakbérek januárban a decemberi szinten maradtak, vagyis egyelőre nem folytatódik a korábbi hónapok erőteljes csökkenése.

Budapesten ez azt jelenti, hogy egy átlagos méretű és elhelyezkedésű lakásért 130 ezer forintot kell fizeni havonta.

Ritkábban esik szó arról, hogy a lakbérek hogyan változtak a lakásárak függvényében, vagyis, hogy az adott időszakban a saját lakás, vagy a bérelt ingatlan éri-e meg jobban, illetve mennyire érdemes befektetési céllal lakást venni.

Mi történt 2015 óta?

Az elmúlt évtized közepétől kezdve mind a lakásárak, mind a bérleti díjak erős emelkedésen mentek keresztül. A kettő mértéke azonban különbözött egymástól, méghozzá a lakásárak emelkedtek jelentősen nagyobb mértékben. Ahogy az alábbi ábra mutatja, 2015-től indulva a fővárosban a lakásárak 120 százalékkal, míg a lakbérek 40 százalékkal emelkedtek.

Ebből adódóan a lakáskiadással elérhető hozamok folyamatosan csökkentek, a korábbi 8-9 százalékról 5-6 százalék környékére, amiben az árak emelkedése mellett az utóbbi egy évben a járvány okozta kiadó lakások iránti kereslet csökkenésének is jelentős szerepe volt.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 02. 26. Padlót fogtak a lakbérek - Ennyiért bérelhetsz most lakást Budapesten

Béreljünk vagy vásároljunk?

Természetesen ez a kérdés sokak számára nem releváns, mivel sokan nem azért nem vásárolnak lakást, mert nem tartják jó ötletnek, hanem mert a jövedelmi helyzetük nem teszi lehetővé, hogy akár hitelfelvétellel együtt a szükséges összeget előteremtsék. Ha viszont már valakinek rendelkezésre áll a vásárlásra fordítható összeg, vagy legalább az önerő, akkor érdemes végiggondolni, hogy - kimondottan gazdasági megközelítésből - a vásárlás vagy a bérlés-e a jobb döntés.

Mielőtt a fenti kérdésre megadnánk a választ fontos leszögezni, hogy a bérlés kontra vásárlás kérdése sokkal összetettebb az egyszerű gazdasági szempontoknál. A saját lakás biztonsága természetes, hogy a legtöbbek számára fontos preferencia, még akkor is, ha gazdasági szempontból nem is minden időszakban a legracionálisabb döntés.

A 2015-2021 kötözötti időszakban a lakástulajdonosok szerencsések voltak, mivel a lakásukban lakva is nagyon jól jártak amiatt, hogy a fővárosban átlagosan 120 százalékot emelkedett a vagyontárgyuk értéke. Az csak hab volt a tortán, ha valaki ezt 8 százalék körüli bruttó hozam mellett még ki is tudta adni. Mostanra azonban sokat változott a helyzet. Ahogy már írtuk, a 2015 után lakáskiadásból elérhető 8-9 százalékos hozamok helyett ma inkább 5 százalék körüli hozamok lehetnek a reálisak, és 2019 vége óta az árak is inkább stagnálnak, mint emelkednek, így szigorúan a hozamokat nézve egyre több más befektetés válhat a lakáskiadás konkurenciájává.

Mit csináljunk tulajdonosként, mit csináljunk bérlőként?

Ha valaki rendelkezik saját lakással, akkor alapvetően két dolgot kell átgondolnia. Érdemes-e a saját lakásában megoldania a lakhatását vagy érdemesebb esetleg lakást bérelnie annak érdekében, hogy a saját tulajdonú lakását bérbe adva - vagy annak értékesítése után más befektetési formát választva - több bevételre tegyen szert, mint amennyibe a bérelt lakás kerül.

Egy konkrét példán keresztül, ha valaki örököl egy 80-90 négyzetméteres belvárosi lakást, azonban ő maga nem szeretne a belvárosba költözni, akkor célszerű azt kiadnia, különösen akkor, ha egy olcsóbb kerületben kisebb méretű lakás is elegendő számára. A racionális döntések mellett természetesen ekkor is számolni kell az érzelmi kötődéssel, vagy azzal, hogy bérbeadóként nem bízunk a leendő bérlőben, mint ahogy bérlővé válva nem bízunk a leendő bérbeadóban. Egy átlátható, állami bérlakásrendszer kiépítésével feltehetően sokkal többek számára jelenthetne alternatívát a lakásbérlés még akkor is, ha anyagi helyzetük lehetővé tenné a vásárlást.

Ha pedig eddig éltünk bérelt lakásban, de lehetőségünk adódik a lakásvásárlásra, akkor is hasonló szempontok szerint célszerű dönteni, vagyis azt kell mérlegelni, hogy a megtakarításainkból - és adott esetben valamennyi hitelből - megvásárolt lakás vajon hosszú távon jobb befektetést jelent-e, mint amiben most tartjuk a megtakarításainkat.

Címlapkép forrása: Getty Images