Hatalmas finanszírozást kap az OTP-től a Duna-part közeli új lakópark

Az eddigi legnagyobb projektfinanszírozási hitellel támogatja az OTP Bank a Duna Terasz Grande társasház beruházást, a napokban aláírt finanszírozási megállapodás értelmében az OTP 23 milliárd forintos hitelt biztosít a D&B Ingatlanfejlesztő-Csoport legújabb fejlesztéséhez. A 790 lakásos projekt a XIII. kerület legnagyobb vízpart közeli lakásberuházása, mely 2023-ban kerül átadásra.

Az OTP Bank Nyrt. és a Duna Terasz Grande Kft. között létrejött megállapodás értelmében a bank 23 milliárd forintos hitelt nyújt a lakóingatlan fejlesztésére.

Ez az ország legnagyobb társasházfejlesztés célú projektfinanszírozási hitele.

A beruházás keretei között 790 lakás épül - az egyszobástól a nagy, családi ötszobásig -, amelyek 2 épületben, a XIII. kerületi Vizafogó városrészen a Foka-öböl közelében helyezkednek el. A kéthektáros területen jelenleg a pince és földszinti teremgarázs, az üzletek és a földszinten található közös használatú terek szerkezetépítése folyik. Két hónap után az első értékesítési ütemben eladásra kínált 464 lakásból 164 darabot értékesítettek. Ez kicsivel több, mint 35%-a a jelenlegi ütemnek, a teljes beruházás számainak tükrében pedig több, mint 20%-ot jelent.

„Megtisztelő, hogy az OTP Bank elismeri és támogatja a Duna Terasz Grandéban rejlő egyediséget, valamint a megbízható, stabil fejlesztői hátteret, amelyre a Duna Terasz Lakónegyed beruházás minden ütemében kiemelt figyelmet fordítunk. Az OTP Bankkal a Lakónegyed korábbi ütemében is együttműködtünk, azonban a most létrejött megállapodás a már meglévő és jövőbeli vevőink és befektetőink számára további bizalmat jelenthet” - emelte ki Tóth Csaba, a D&B Ingatlanfejlesztő-Csoport ügyvezetője.

A Duna Terasz Lakónegyed keretében a Duna Terasz Grande beruházás kivételes helyen, a XIII. kerület Vizafogó városrészének Duna-part közeli lakónegyedében, a Foka-öböl szomszédságában épül. A fejlesztés két épületét a Vadász Építész Stúdió és az Óbuda Építész Stúdió tervezték. A lakópark fő jellegzetessége, hogy minden otthonhoz tartozik erkély, terasz, tetőkert vagy loggia, amelyek plusz életteret biztosítanak a lakók számára. A legnagyobb tetőkert 360 négyzetméteres, amely méretében egy családi ház kertjének is megfelelhet. A tervezés során kiemelt figyelmet kaptak az okos és zöld megoldások, a közösségformáló szolgáltatások, az első osztályú burkolatok és a modern felszereltségű otthonok kialakítása.

„Az OTP Bank továbbra is elkötelezett az ingatlanfejlesztések, azon belül is a lakóingatlanok finanszírozásában. A Duna Terasz Lakónegyed korábbi ütemében is partnerként voltunk jelen” - emelte ki Galovics Gábor, az OTP Bank ügyvezető igazgatója.

Címlapkép: Duna Terasz Grande