A mostani helyzetben az fog túlélni, aki a legjobban alkalmazkodik - Így látja az irodapiac jövőjét a szakértő

Meddig lesz velünk a home office és milyen arányban térhetünk vissza a járvány után az irodákba? Mennyivel lesz kevesebb irodaterületre szükség? Milyen újfajta, flexibilis megoldások jelenhetnek meg az irodaszolgáltatók kínálatában? Többek között ezekre a kérdésekre adta meg a választ egy online sajtótájékoztató keretében Hubert Abt, a magyarországi alapítású New Work vezérigazgatója.

A mostani helyzet illusztrálására két híres idézetet mondanék: egyik Darwintól származik, aki szerint soha nem a legerősebbek, hanem mindig a legjobban alkalmazkodók élnek túl. Másik pedig Albert Einsteintől való, aki szerint, ha mindig azt tesszük, amit eddig tettünk, akkor mindig azt az eredményt kapjuk, amit eddig kaptunk – kezdte előadását a szakértő.

Az elmúlt 12 hónap mindenki számára egy nehéz időszak volt, és bár a változás mindig nagyon nehéz, a továbbiakban nem csinálhatjuk azt, amit eddig. Az emberek a fokozatos változáshoz vannak szokva, de most egy teljesen más típusú változásra van szükség. Már most látszik, hogy akik a digitális megoldásokat gyorsan tudják alkalmazni, azok lesznek a piacvezetők. Az ingatlanpiacon hagyomány, hogy hosszú távra tervezünk, de ez a szemlélet is változik, a korábbi 100 év helyett mostanában már az épületek kialakításánál is legfeljebb 20 évre tudunk csak tervezni.

Mi történt 2020-ban?

A covid hatására rengeteg iroda kiürült, a vírustól és a recessziótól való félelem negatívan hatott a piacra, de talán a vakcina megérkezésével hamarosan javulhat a helyzet. Németországban például a lezárás 4 milliárd euróba kerül hetente, ami egy óriási összeg, így ez elkerülhetetlenül recessziót fog eredményezni. Emellett viszont a társadalom is meg fog változni,

a kötetlenebb munkaidő és kötetlenebb munkahely a jövőben is velünk maradhat.

Egy felmérés szerint a magyarok 60 százaléka otthonról szeretne dolgozni – ha lehet akkor egy jól fizető külföldi cégnek - de a lényeg az otthoni munkavégzésen van. Erre pedig az irodák is reagáltak, ahogy korábban a Portfolio is foglalkozott vele, a Magyar Telekom például az irodaterületének egy részét albérletbe adná, mivel a jövőben is magasabb homeoffice-arányra számítanak. A budapesti irodapicon most 10 százalék körül van az üresedés, ami 2021 végére akár 20 százalékra is emelkedhet, így sokkal rugalmasabban kell az ügyfelek igényeihez igazodni.

A McKinsey kutatásából kiderül, hogy a jövőben a teljes munkaerőpiac 20-25 százaléka fog hibrid vagy távmunkában dolgozni, ami az irodaterületek iránti igény csökkenéséhez vezet,

278 megkérdezett cégvezető elmondta, hogy a közeljövőben átlagosan 30 százalékos irodaterületcsökkentést terveznek.

A CBRE bérlők körében végzett kutatása megállapítja, hogy a bérlők 77 százaléka készen áll arra, hogy rugalmas munkahelyekben gondolkodjon, míg a JLL szerint a rugalmas megoldások aránya 3-5 százalékról 30 százalékra fog emelkedni.

Mindez az irodabérbeadásban érdekelt cégek költségvetésében is változásokat fog eredményezni. Míg a COVID előtt a bevételek 85 százaléka jött irodabérbeadásból, 15 százalék egyéb szolgáltatásból, ma ez 60-40 százaléknál tart, de a jövőben az irodabérbeadásból származó bevétel akár 40 százalékra is csökkenhet, és főleg a szolgáltatásokon lesz a hangsúly.

Az irodára sokkal kevésbé lokációként, hanem inkább szolgáltatásként fogunk tekinteni.

A nagy irodaközpontok egyfajta vegyes funkciójú HUB-okká alakulhatnak át.

Hogy látjuk a jövőt?

A saját jövőnket is ebben látjuk. Egyre fontosabb lesz az adott cég igényeihez személyre szabni az eszközöket az irodában, valamint a felhőalapú iroda kérdése, az iroda digitalizálása, úgynevezett digitális „tool box-ok” segítségével. Emellett például a digitális irodakeresés is egy olyan lehetőség, ami applikációkon keresztül mutatja meg, hogy hol van a preferenciáinknak megfelelő iroda. Irodaházfejlesztések ugyanakkor továbbra is lesznek, csak más szempontok szerint, amelyben a rugalmasság nélkülözhetetlen elemmé válik - tette hozzá a Hubert Abt.

Címlapkép forrása: Getty Images