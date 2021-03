Budapestről az agglomerációba költöznél? - Ha erre mész, nem kell majd feltörnöd a malacperselyt

Egy 4 részes cikksorozat keretében nézzük meg, hogy egy átlagos budapesti lakás árából mely Pest megyei településre lehetne kiköltözni. A harmadik részben az agglomeráció keleti részén fekvő városokat és községeket vesszük sorra, vagyis a Gödöllői, Aszódi, Vecsési, Nagykátai, Monori, Ceglédi, és Nagykőrösi járások településeit. A korábbi cikkből már kiderült, hogy aki nyugat felé venné az irányt, annak nem lesz egyszerű dolga, a délre eső településeken már könnyebb a helyzet, a keleti oldalon pedig még annál is több olyan helyszín szerepel a listán, ahol nem kell hozzányúlni a megtakarításhoz és bátran útnak lehet indulni egy budapesti lakás átlagárával, vagyis 34,7 millió forinttal a zsebünkben egy új otthont keresni. Az üzemanyagköltséggel viszont érdemes vigyázni, némely település nem a tipikus ingázási távolságban fekszik.

Két hete a Budapesttől nyugatra fekvő településeket mutattuk be, a Budakeszi és Pilisvörösvári járásokban alig volt olyan hely, ahol alacsonyabb lett volna egy átlagos ház értéke, mint egy budapesti lakás átlagára 2020-ban. Egy héttel korábban a délre fekvő településeket vettük szemügyre, ahová viszont jóval egyszerűbb elköltözni, és az itteni településlista majdnem minden sorára igaz, hogy egy átlagos ház árát fedezi egy budapesti lakás ára.

Építőipar 2021 A lakásépítések berobbanása is az egyik kiemelt témája lesz a 2021-es Építőipari konferenciának. A részletekért kattints!

A keleti oldali agglomerációval folytatjuk a cikksorozatot, a legnagyobb területet lefedő összesen 7 járás 71 települése nagyon különbözően jellemezhető, nemcsak az árak, hanem a földrajzi elhelyezkedés tekintetében is. Egyes települések konkrétan messzebb vannak, mint amennyire Komárom-Esztergom megye bármely települése esik, sőt még Győr-Moson-Sopron megye egy része is hamarabb elérhető lenne a fővárosból.

AZ ÁLTALUNK KIJELÖLT keleti RÉSZEN a 7 JÁRÁS között van a Gödöllői, Aszódi, Vecsési, Nagykátai, Monori, Ceglédi, és Nagykőrösi járás (ezek 71 TELEPÜLÉSÉRŐL VANNAK ADATOK). Az itteni átlagárak nagyon szóródnak, ezek nagyrészt nem érik el a budapesti átlagot, ráadásul sok településen különösen alacsony értéken cserélnek gazdát az ingatlanok.

Már a Nagykátai járás egyes települései is 50-60 kilométerre esnek a főváros belvárosától, de a Ceglédi járásban némely település másfél órára és 110 kilométeres autótávra van Budapesttől. Bár a listán csillaggal megjelölve rajtamaradtak ezek a települések, ugyanakkor az agglomerációs jellegük erősen kétes, annak ellenére, hogy közigazgatásilag Pest megyéhez tartoznak.

A 4 részes cikksorozatunk első részében a nyugatra fekvő településeket, a másodikban a délre, majd a harmadikban a fővárostól keletre és végül északra fekvő részeket vesszük számba. A lista az összes olyan Pest megyei várost és községet tartalmazza, ahol a KSH legalább 10 tranzakciót számlált 2019-ben. Van néhány járás, ami már jelentősen messzebb van a fővárostól és a megközelíthetősége is több időt vesz igénybe, mint a legtöbb agglomerációs településnek, így ezek csillaggal jelölve szerepelnek a táblázatban. Mivel a 2020-as átlagárak még nem kerültek összesítésre, így a Pest megyére vonatkozó 2020-as első három negyedéves árindexnek megfelelően módosítottuk a települési átlagos árakat, amely 3%-os csökkenésnek felelt meg a KSH adatai alapján 2019 és 2020 között.

A korábbi cikkekben is hangsúlyoztuk, hogy átlagárakról beszélünk, vagyis főleg egy kisebb településen, ahol egy év alatt csak 20 tranzakció ment végbe, az átlag nem feltétlenül találja el jól az ottani ingatlanok értékét. Mivel a keleti rész egyes településein 4-5 millió forintos átlaggal is találkozhatunk, még inkább igaz, hogy könnyen előfordulhat, hogy csak régebbi, rosszabb állapotban lévő házak cseréltek gazdát, ami lefelé torzítja az eredményt, miközben a település többi, nagy értékű ingatlanából egyszerűen senki nem akart kiköltözni, így nem is került be a statisztikákba. Éppen ezért a lista egyfajta iránymutatás, hogy melyek a legdrágább agglomerációs részek.

Ha Budapestről keletre költöznél nem kell feltörni a malacperselyt

Budapesten 2020 első három negyedéve alapján 34,7 millió forint volt az átlagos adásvételi érték, egész Pest megyében ez a szám 25,8 millió forint, ezen belül is a városokban 28,6 millió, a községekben pedig 19,6 millió forint.

Az eddig bemutatott területekhez képest könnyebb dolga lehet annak, aki keletre venné az irányt, ugyanakkor itt is igaz, hogy távolodva az M4-es és M3-as autópályán jól megközelíthető településektől, már hagy némi kivetnivalót az infrastruktúra.

A 71-ből csupán 5 kivétellel igaz, hogy a lista minden településén egy átlagos ház árát fedezi egy budapesti lakás ára. Sőt, van olyan település, ahol az elmúlt időszakban a fővárosi átlag nyolcadáért lehetett ingatlanhoz jutni: Jászkarajenőn 4 millió, Törtelen 4,6 millió forintra jöttek ki az otthonok átlagai.

A LISTA LEGDRÁGÁBB TELEPÜLÉSE mogyoród és csömör. EZEKEN A HELYEKEN durván 1,3 szor drágábban KELTEK EL A HÁZAK 2020-BAN, MINT AMENNYI A BUDAPESTI ÁTLAG VOLT.

Budapesti és az agglomerációs lakóingatlanok "csereértéke" 2020-ban Települések 2020-as becsült átlagár Tranzakciószám Járás Egy budapesti átlagos lakás eladásából vásárolható Pest megyei ingatlan Abony* 8,4 200 Ceglédi járás 4,13 Albertirsa* 17,4 145 Ceglédi járás 2,00 Aszód 17,6 118 Aszódi járás 1,98 Bag 15,7 30 Aszódi járás 2,21 Bénye 8,0 16 Monori járás 4,36 Cegléd* 14,0 488 Ceglédi járás 2,47 Ceglédbercel* 11,7 45 Ceglédi járás 2,96 Csemő* 7,8 37 Ceglédi járás 4,48 Csévharaszt 15,6 15 Monori járás 2,22 Csömör 45,2 65 Gödöllői járás 0,77 Dánszentmiklós* 9,7 23 Ceglédi járás 3,58 Dány 14,3 47 Gödöllői járás 2,43 Domony 11,7 32 Aszódi járás 2,95 Ecser 32,5 35 Vecsési járás 1,07 Erdőkertes 24,4 136 Gödöllői járás 1,42 Farmos* 8,2 55 Nagykátai járás 4,24 Galgahévíz 12,3 31 Aszódi járás 2,82 Galgamácsa 12,3 34 Aszódi járás 2,81 Gomba 14,3 37 Monori járás 2,42 Gödöllő 30,4 372 Gödöllői járás 1,14 Gyömrő 29,1 214 Monori járás 1,19 Hévízgyörk 16,3 29 Aszódi járás 2,13 Iklad 16,0 20 Aszódi járás 2,17 Isaszeg 22,7 98 Gödöllői járás 1,53 Jászkarajenő* 4,0 29 Ceglédi járás 8,66 Kartal 16,4 65 Aszódi járás 2,11 Káva 9,1 17 Monori járás 3,82 Kerepes 29,5 119 Gödöllői járás 1,18 Kistarcsa 31,5 121 Gödöllői járás 1,10 Kocsér* 6,2 27 Nagykőrösi járás 5,56 Kóka* 9,9 64 Nagykátai járás 3,50 Kőröstetétlen* 6,3 11 Ceglédi járás 5,49 Maglód 27,8 129 Vecsési járás 1,25 Mende* 17,9 49 Nagykátai járás 1,94 Mogyoród 45,9 62 Gödöllői járás 0,76 Monor 21,3 179 Monori járás 1,63 Monorierdő 16,2 49 Monori járás 2,15 Nagykáta* 11,6 122 Nagykátai járás 2,98 Nagykőrös* 11,8 303 Nagykőrösi járás 2,94 Nagytarcsa 36,2 57 Gödöllői járás 0,96 Nyáregyháza 11,5 48 Monori járás 3,02 Nyársapát* 7,4 18 Nagykőrösi járás 4,71 Pánd 5,7 24 Monori járás 6,05 Pécel 30,5 151 Gödöllői járás 1,14 Péteri 22,2 24 Monori járás 1,56 Pilis 12,7 131 Monori járás 2,73 Sülysáp* 15,2 88 Nagykátai járás 2,29 Szada 38,0 51 Gödöllői járás 0,91 Szentlőrinckáta* 5,7 39 Nagykátai járás 6,04 Szentmártonkáta* 10,9 76 Nagykátai járás 3,18 Tápióbicske* 6,8 50 Nagykátai járás 5,13 Tápiógyörgye* 5,9 81 Nagykátai járás 5,89 Tápióság* 7,6 64 Nagykátai járás 4,56 Tápiószecső* 13,4 81 Nagykátai járás 2,59 Tápiószele* 7,5 108 Nagykátai járás 4,60 Tápiószentmárton* 6,6 93 Nagykátai járás 5,24 Tápiószőlős* 6,7 34 Ceglédi járás 5,21 Tóalmás* 7,9 66 Nagykátai járás 4,39 Törtel* 4,6 64 Ceglédi járás 7,50 Tura 10,3 95 Aszódi járás 3,38 Újszilvás* 6,7 40 Ceglédi járás 5,21 Úri* 9,5 33 Nagykátai járás 3,65 Üllő 23,9 127 Vecsési járás 1,45 Vácegres 13,8 15 Aszódi járás 2,52 Vácszentlászló 14,4 21 Gödöllői járás 2,41 Valkó 11,0 24 Gödöllői járás 3,16 Vasad 12,6 18 Monori járás 2,76 Vecsés 33,9 231 Vecsési járás 1,02 Veresegyház 35,7 280 Gödöllői járás 0,97 Verseg 9,8 22 Aszódi járás 3,53 Zsámbok 11,0 50 Gödöllői járás 3,15 Forrás: KSH, Portfolio, *Budapesttől távolabb eső Pest megyei települések

A cikksorozat negyedik részében az agglomeráció északi részén lévő települések listáját készítjük el.

Címlapkép: MTI Fotó: H. Szabó Sándor - Családi házak a Pest megyei Gödöllő kertvárosi részében.