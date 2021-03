Budapestről az agglomerációba költöznél? - Itt egy az egyben becserélheted a fővárosi lakásodat egy családi házra

Elérkeztünk a 4 részes cikksorozatunk utolsó részéhez, az agglomeráció nyugati, déli és keleti településeinek vizsgálata után már csak az északi részek csereértékének feltérképezése maradt. Az eddigi cikkekből kiderült, hogy aki nyugatra indulna, annak nem lesz egyszerű dolga, míg a délre és keletre eső településeken már könnyebb a helyzet. Az agglomeráció északi felén lévő Szentendrei, Váci, Dunakeszi és Szobi járások településein, az utolsó kivételével hasonló áron keltek el az otthonok, mint amennyi a budapesti átlag (34,7 millió forint) volt 2020-ban, így aki errefelé költözne, az szinte egy az egyben becserélheti a fővárosi lakását.

Az agglomeráció északi részén egy járás településeit és még néhány kivételt leszámítva, hasonló árkategóriában cseréltek gazdát az otthonok:

AZ ÁLTALUNK KIJELÖLT északi RÉSZEN ÖSSZESEN 4 JÁRÁS (Szentendrei, Váci, Dunakeszi és Szobi járások), 44 TELEPÜLÉSÉRŐL VANNAK ADATOK. EZEK TÖBBSÉGÉNÉL AZ ÁTLAGOS LAKÁSÁR 26%-kal van a budapesti átlag alatt.

Már az előző cikkekben is felhívtuk a figyelmet, hogy az üzemanyagköltséggel érdemes vigyázni, mert némely település nem a tipikus ingázási távolságban fekszik. Ez a megállapítás a Szobi járás településeire is igaz, itt a 70 kilométeres távolság sem ritka Budapest belvárosától számítva.

A 4 részes cikksorozatunk első részében a nyugatra fekvő településeket, a másodikban a délre, a harmadikban a fővárostól keletre és végül az északra fekvő részeket vesszük számba. A lista az összes olyan Pest megyei várost és községet tartalmazza, ahol a KSH legalább 10 tranzakciót számlált 2019-ben. Van néhány járás, ami már jelentősen messzebb van a fővárostól és a megközelíthetősége is több időt vesz igénybe, mint a legtöbb agglomerációs településnek, így ezek csillaggal jelölve szerepelnek a táblázatban. Mivel a 2020-as átlagárak még nem kerültek összesítésre, így a Pest megyére vonatkozó 2020-as első három negyedéves árindexnek megfelelően módosítottuk a települési átlagos árakat, amely 3%-os csökkenésnek felelt meg a KSH adatai alapján 2019 és 2020 között.

Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról beszélünk, vagyis főleg egy kisebb településen, ahol egy év alatt alig volt tranzakció, az átlag nem feltétlenül találja el jól az ottani ingatlanok értékét. Könnyen előfordulhat, hogy csak régebbi, rosszabb állapotban lévő házak cseréltek gazdát, ami lefelé torzítja az eredményt, miközben a település többi, nagy értékű ingatlanából egyszerűen senki nem akart kiköltözni, így nem is került be a statisztikákba. Az északi részen a listában szereplő 44 település mintegy harmadánál, még a 20-at sem éri el a tranzakciók száma, vagyis csupán havi 1-1,5 házat értékesítenek.

Ha Budapestről északra költöznél, akkor akár egy az egyben is cserélhetsz

Budapesten 2020 első három negyedéve alapján 34,7 millió forint volt az átlagos adásvételi érték, egész Pest megyében ez a szám 25,8 millió forint, ezen belül is a városokban 28,6 millió, a községekben pedig 19,6 millió forint.

A Szobi járástól eltekintve, a többi településen úgy alakult a tavalyi becsült átlagár, hogy a legtöbb helyen 0,75 és 1,9 közé esett az a mutató, ami azt foglalja magába, hogy egy budapesti lakás árából, mennyi agglomerációs ház jönne ki az adott településen. Persze van néhány kivétel még ezek között is, a Váci járás egyes településein előfordulnak 10 millió forint alatti átlagok, a Szobi járásban pedig van olyan település, ahol az elmúlt időszakban a fővárosi átlag kilencedéért lehetett ingatlanhoz jutni: Bernecebarátin 3,9 millió forintra jöttek ki az otthonok átlagai.

A LISTA LEGDRÁGÁBB TELEPÜLÉSE Budakalász ÉS szentendre. EZEKEN A HELYEKEN 1,2-1,3 SZOR DRÁGÁBBAN KELTEK EL A HÁZAK 2020-BAN, MINT AMENNYI A BUDAPESTI ÁTLAG VOLT.

Budapesti és az agglomerációs lakóingatlanok "csereértéke" 2020-ban Települések 2020-as becsült átlagár Tranzakciószám Járás Egy budapesti átlagos lakás eladásából vásárolható Pest megyei ingatlan Acsa 8,3 14 Váci járás 4,16 Bernecebaráti* 3,9 17 Szobi járás 8,90 Budakalász 46,1 98 Szentendrei járás 0,75 Csobánka 30,0 34 Szentendrei járás 1,16 Csomád 38,0 18 Dunakeszi járás 0,91 Csörög 12,5 22 Váci járás 2,78 Dunabogdány 24,0 33 Szentendrei járás 1,45 Dunakeszi 36,3 636 Dunakeszi járás 0,96 Fót 36,0 222 Dunakeszi járás 0,96 Galgagyörk 6,3 11 Váci járás 5,55 Göd 37,9 216 Dunakeszi járás 0,92 Kemence* 5,8 18 Szobi járás 6,00 Kismaros* 27,6 22 Szobi járás 1,26 Kisnémedi 13,0 14 Váci járás 2,67 Kisoroszi 22,4 17 Szentendrei járás 1,55 Kosd 19,1 22 Váci járás 1,81 Kóspallag* 12,8 14 Szobi járás 2,70 Leányfalu 40,9 68 Szentendrei járás 0,85 Letkés* 8,2 13 Szobi járás 4,21 Nagybörzsöny* 4,7 20 Szobi járás 7,42 Nagymaros* 25,6 38 Szobi járás 1,36 Őrbottyán 23,6 83 Váci járás 1,47 Perőcsény* 7,1 12 Szobi járás 4,91 Pilisszentkereszt 22,3 26 Szentendrei járás 1,55 Pilisszentlászló 23,2 17 Szentendrei járás 1,49 Pócsmegyer 21,5 54 Szentendrei járás 1,62 Pomáz 37,3 156 Szentendrei járás 0,93 Püspökhatvan 10,5 13 Váci járás 3,32 Rád 14,8 26 Váci járás 2,35 Szentendre 41,9 285 Szentendrei járás 0,83 Szigetmonostor 19,8 69 Szentendrei járás 1,75 Szob* 15,7 25 Szobi járás 2,21 Szokolya* 17,6 27 Szobi járás 1,97 Sződ 27,5 25 Váci járás 1,26 Sződliget 35,2 30 Váci járás 0,99 Tahitótfalu 28,5 91 Szentendrei járás 1,22 Vác 25,2 465 Váci járás 1,38 Vácduka 28,3 17 Váci járás 1,22 Váchartyán 18,2 20 Váci járás 1,90 Vácrátót 19,1 13 Váci járás 1,82 Vámosmikola* 5,3 23 Szobi járás 6,53 Verőce* 22,6 27 Szobi járás 1,54 Visegrád 21,2 18 Szentendrei járás 1,63 Zebegény* 19,6 18 Szobi járás 1,77 Forrás: KSH, Portfolio, *Budapesttől távolabb eső Pest megyei települések

A négyrészes cikksorozatban összességében azt láttuk, hogy akik akár több budapesti lakást is hajlandóak "beáldozni", azoknak lesz lehetősége nyugat felé költözni, akik szinte egy az egyben cserélnék el a lakásukat egy kertes házra, azok pedig észak felé tudnak indulni. Ha valaki a költözés után még félre is tenne, akkor inkább délre érdemes vennie az irányt, vagy ha még annál is többet szeretne valaki spórolni, annak az agglomeráció keleti településeit érdemes böngészni.

Címlapkép: Szentendre, forrás: Getty Images