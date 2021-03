Felrobbant a tóparti nyaralók iránti kereslet - Főleg a budapestiek költöznének

Erősödik a kereslet a tóparti nyaralóhelyek iránt, ami a lakások árakban is egyre jobban látszik. A Balaton mellett egyes településeken már a budapestit közelítik az árak, éppen ezért az ország kedvezőbb árfekvésű üdülőterületein is egyre nagyobb számban tűnnek fel a nyaralót és otthonteremtési célú ingatlant kereső érdeklődők. Hogy mit jelent ez a kínálat és az árak tekintetében, azt az Ingatlan.com, az OTP Ingatlanpont és a KSH számai alapján néztük meg.

Rekordszintre emelkedett a legnépszerűbb nyaralótérségekben eladásra kínált lakóingatlanok - házak, lakások, nyaralók - iránti kereslet az idén - derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint már tavaly látható volt, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt szigorítások eredményeként sokan elkezdték keresni a nyaralótérségekben eladó ingatlanokat, ez pedig adott egy lökést a szóban forgó régiókban a keresletnek. A tóparti ingatlanok iránti idei kereslet már-már összevethető a 2014-ben indult lakáspiaci boom legerősebb éveiben a Budapest belvárosában lévő ingatlanoknál látott jelentős érdeklődéssel, így mostanra a Balaton-parton és a Velencei-tónál az átlagos négyzetméterárak a fővárosi szintet közelítik.

Hasonló folyamatokról számoltak be az OTP Ingatanpont értékesítői is, akik szerint a Balaton és a Velencei-tó mellett a Balaton-felvidéken, a Tisza-tó partján és az Eger melletti kisebb településeken is megjelentek azok a budapesti ingatlankeresők, akik nyaraló céljára vagy a home office lehetőségével élve hosszabb távon is a fővárostól viszonylag nagyobb távolságra keresnek ingatlant.

Egyre több az építkezés, egyre magasabbak az árak

Továbbra is rengeteg építkezés zajlik a Balaton-parti településeken, a KSH adatai szerint a tavaly átadott több mint 28 ezer új lakás mintegy 6 százaléka épült fel itt. Siófokon például 700 lakást adtak át tavaly, ami a város lakásállományához viszonyítva kimagasló volument jelent. A Balaton mellett ugyanakkor a Velencei-tó is népszerű, aminek térségében egy év alatt szintén közel 200 lakás épült.

Az új építések kínálaton belüli magas aránya is szerepet játszik abban, hogy mindkét térségben a budapesti árakat közelítjük. Míg az Ingatlan.com kínálati árainak átlaga a Balatonnál mind a déli, mind az északi parton meghaladja a 600 ezer forintot négyzetméterenként, addig az OTP Jelzálogbank szerint 2020 első felében a megvalósult tranzakciók alapján a Fonyódi járás volt a legdrágább, 576 ezer forintos négyzetméterárral, de a Balatonfüredi és a Siófoki sem marad el érdemben ettől. A Velencei-tónál jellemzően 10-20 százalékkal alacsonyabbak ennél az árak.

Nem csak a Balaton iránt nő az érdeklődés

Az egyre magasabb árak miatt egyre többen vannak olyanok, akik nem a Balaton vagy a Velencei-tó környékén, hanem az alacsonyabb árfekvésű Tisza-tónál vagy valamelyik vidéki fürdővárosban keresnek nyaralót. Az értékesítők egyre többször találkoznak olyan, fővárosi ingatlannal rendelkező érdeklődőkkel, akiknek a home office miatt már nem fontos, hogy egy nagyvárosban töltsék el a mindennapjaikat éppen ezért az ország valamelyik üdülőtelepülésén terveznek ingatlant vásárolni.

A kereslet növekedésében azonban az otthoni munkavégzés elterjedése mellett a lakásfelújítási támogatások és a falusi CSOK is szerepet játszik.

Különösen igaz ez a Balatonnál és a Velencei-tónál jelentősen olcsóbb Tisza-tóra, ami az elmúlt évek infrastrukturális fejlesztésinek köszönhetően turisztikai szempontból felértékelődött. Az OTP Ingatlanpont helyi értékesítői szerint itt elsősorban azon fővárosi érdeklődők száma növekedett, akik nyaralás céljára keresnek ingatlant és telket. Tiszafüred, Abádszalók és Poroszló esetében az átlagos négyzetméterár 130 ezer forint körül alakul, de ez elhelyezkedéstől függően erősen szóródik. A tótól távolabb akár már 70 ezer forintos négyzetméteráron is lehet lakóingatlant találni, míg a jobb fekvésűek átlagára 230 ezer forint körül alakul.

Az Eger közeli kisebb településeken, ahol van strand vagy fürdő és az ingatlanok is olcsóbbak, ugyancsak megnőtt a kereslet a jellemzően 5-10 millió forint értékű klasszikus parasztházak és Kádár-kockának nevezett családi házak iránt, amiben szintén a fővárosból érkező vásárlók játszanak szerepet, akik között a végleges letelepedésben gondolkodó nyugdíjas korosztály és a nyaralót kereső, jobb anyagi lehetőségekkel rendelkező fiatalabb érdeklődők is képviseltetik magukat.

Az olcsóbb, 70-100 négyzetméteres házak mellett megnőtt a kereslet a mobil- és könnyűszerkezetes házak telepítésére alkalmas telkek iránt is.

Összességében a tóparti települések iránt az év első hónapjaiban mutatkozó nagyon erős kereslet nyárig mindenképpen kitarthat, az Ingatlan.com szakértője szerint a következő időszakban a tóparti települések legalább akkora slágerré válhatnak az ingatlanpiacon, mint amekkorák a legnagyobb települések belvárosai voltak 2015 és 2019 között.

Címlapkép forrása: Getty Images