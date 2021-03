Napelemes tetőcserepek előállításához épít gyárat a magyar cégcsoport

Mindenki számára kihívásokkal teli időszak volt a 2020-as év, és ez alól az építőanyaggyártás és -kereskedelem sem volt kivétel. Az építkezési és felújítási hajandóság ugyanakkor növekedett, ami a tetőcserepek iránti keresletben is megmutatkozott, melyek között egyre több a napelemes tetőcserép. Hogy mindez mit jelentett a számokban, arról a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. vezetői osztották meg tapasztalataikat, akárcsak arról, hogy hol épül fel a napelemes tetőcserepekhez szükséges technológiai rendszer előállítására specializálódott gyáruk.

A vírushelyzet és az állami támogatások szinte minden szektorban változásokat idéznek elő, kisebb vagy nagyobb mértékben átrendeződtek a piacok. Ez azonban nem feltétlenül jelentett mindenhol visszaesést. A tetőcserepek iránti kereslet például kimondottan megélénkült, ami az építkezések és felújítások számának megugrásával magyarázható. A Terrán cégcsoport 2019-hez képest 9 százalékkal növelte nettó árbevételét, az öt évvel korábbihoz képest pedig megduplázta.

Tavaly több mint 28 ezer lakás kapott építési engedélyt Magyarországon, amiben az épületenergetikai szabályok 2021-re tervezett szigorítása is szerepet játszott. Sokan a szigorítások előtt igyekeztek befejezni az építkezést, amit az is bizonyít, hogy az év során a IV. negyedévben adták át a legtöbb lakást. Noha a szabályok érvénybe lépését kitolták, a különböző állami támogatások és az 5 százalékos lakásáfa miatt idén is erős kereslet várható az építőanyagok iránt.

Építőipar 2021 Az építőipar legújabb technológiáival kiemelten foglalkozunk a június 10-i Építőipar 2021 konferencián. Részletekért kattints!

"Jelenleg is többféle állami támogatás érhető el a gyermeket váró vagy nevelő családok számára, melyekmegnövelték a felújítási hajlandóságot. A felújítást tervezőknek érdemes mielőbb lépni az esetleges áremelkedések, kivitelezői kapacitáshiányok miatt." - hívta fel a figyelmet Policsek Ferenc, a cég kereskedelmi igazgatója.

"Jelenleg mindhárom hazai és két külföldi üzemünk teljes kapacitással működik, megfelelő raktárkészlettel rendelkezünk, így nincsenek fennakadások piacaink, vásárlóink kiszolgálásában.” – tette hozzá Gódi Attila, a cég ügyvezető igazgatója.

Az építkezéseknél a fenntarthatóság és a környezetvédelem is egyre aktuálisabb téma, amit a napelemes tetőcserepek iránti növekvő kereslet is mutat.

A napelemes tetőcserepekhez szükséges technológiai rendszer előállítására a cég Pécsen épít gyárat,

ahol az épület 2021 elején már elkészült, a technológia telepítése folyamatban van, így a tervek szerint májusban indul a próbagyártás. A gyár terveiről korábban az alábbi cikkünkben írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2017. 09. 26. Jön a magyar napelemes tetőcserép

Címlapkép forrása: Terrán