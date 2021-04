Drasztikusan megvágja a főváros a széndioxid-kibocsátást: alig 10 év alatt jön a 40 százalékos csökkentés

Karácsony Gergely elfogadta az új fővárosi klímastratégiát, valamint a fenntartható energia- és klíma akciótervet, amelyekben Budapest a szén-dioxid kibocsátásának legalább 40 százalékos csökkentését tűzte ki célul 2030-ig a 2015-ös évhez képest.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

Karácsony Gergely a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetre vonatkozó törvényi rendelkezés értelmében a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva hozta meg döntéseit és ezek között hagyta jóvá a klímastratégiát és az akciótervet.

A klímastratégiát és az akciótervet magába foglaló 89 oldalas dokumentum szerint Budapesten 2015-ben az összes energiafelhasználáshoz kapcsolódó szén-dioxid kibocsátás 6 109 183 tonna volt. A legnagyobb szén-dioxid kibocsátás az épületek energiafelhasználásához köthető, a második legnagyobb kibocsátó a közlekedés.

Az épületek energiafelhasználásának csökkentésére már több törekvés is elindult. Információink szerint hamarosan elkészülhet a Nemzeti Fenntartható Építésgazdasági Stratégia, amely az építőipar, az épületek korszerű építéseinek alapelveit fogja tartalmazni. Ezen túl biztató, hogy a felújítási támogatások a már meglévő épületek korszerűsítésének irányába hatnak, valamint az olyan bejelentések is támogathatják a főváros céljait, mint a tegnapi Főtáv és az izlandi Arctic Green Energy cégcsoport között létrejött megállapodás budapesti geotermikus távhőtermelő egységek létesítéséről. A beruházás évi 21 000 tonna CO 2 kibocsátás-csökkenést eredményezhet a fővárosban.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 03. 31. Hamarosan geotermikus távhővel fűthetik a lakásaikat a budapestiek

A budapesti klímastratégia részei:

az épületek, az ipari termelő és szolgáltató létesítmények energiahatékonyságának javítása, valamint a megújuló energiaforrások részarányának növelése;

a közlekedési infrastruktúrák energiahatékonyságának javítása és a környezetbarát közlekedési módok támogatása, fejlesztése;

a zöldfelületek növelése és minőségének javítása;

az adaptív csapadékvíz-gazdálkodás és a szélsőséges időjárási eseményekre, az éghajlatváltozás egészségügyi hatásaira való felkészülés;

valamint szemléletformálás és klímatudatosság

Építőipar 2021 Az építőipar legaktuálisabb témáiról és nehézségeiról lesz szó június 10-én, az Építőipar konferencián.

Számítások szerint a fővárosban a lakóépületek energetikai korszerűsítésével érhető el a legnagyobb kibocsátáscsökkentés, emellett a közösségi és a kerékpáros közlekedés fejlesztésével a közlekedésből származó kibocsátáscsökkentési lehetőség is jelentős. Mint írták, az összes intézkedés finanszírozási, illetve beruházási igénye körülbelül 2500 milliárd forintra becsülhető. Ez csak részben terhelné a fővárosi önkormányzat költségvetését, hiszen számos intézkedés - például lakóépületek energetikai korszerűsítése - csak különböző szereplők - lakosság, kerületek, pénzintézetek, kormány - együttes szerepvállalásával valósítható meg, különféle finanszírozási eszközök bevonásával.

A Fővárosi Közgyűlés 2018-ban fogadta el a Budapesti Klímastratégiát. Ezt az új dokumentumban frissítették és összehangolták a Budapest Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvel, amely a korábbi terv átdolgozott, adaptációs résszel kiegészített 2030-as célévre kiterjesztett változata.

A főpolgármester a közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadta a főváros zöldinfrastruktúra fejlesztési és fenntartási akciótervét is, amelyet a Fővárosi Kertészeti Vállalat 1962 és 1984 közötti vezetőjének tiszteletére, a Radó Dezső Terv nevet viseli. A terv céljai között szerepel az egészséges várost segítő zöldinfrastruktúra fenntartása és üzemeltetése; a biodiverzitás szinten tartása, valamint az okos zöldinfrastruktúra szolgáltatások bővítése.

Kiemelt célként fogalmazták meg, hogy 2030-ig az egy főre jutó zöldterületek - parkterületek - mennyiségét a jelenlegi 6 négyzetméterről 7-re növeljék.Ez a vállalás 2020. évi lakossági adatokkal számolva összvárosi szinten 226 hektár új parkterület, azaz több, mint két Margitszigetnek megfelelő új közparkot jelent.

A terv célkitűzése szerint 53 projekten keresztül 115 milliárd forintnyi zöldfejlesztést hajtanának végre Budapesten a következő hét év során. A projektek között szerepel a Népliget felújítása, a belvárosban a Városháza park kialakítása és a Jókai tér komplex megújítása is.

A tervben szerepel továbbá: