Fontos személyi változások történtek márciusban a hazai ingatlanpiacon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A március is izgalmas volt a hazai ingatlanpiacon a személyi változások tekintetében. A Prologis bejelentette, hogy Szabó Zsolt fejlesztési és kivitelezési menedzserként csatlakozik a cégcsoport magyarországi részlegéhez, a HelloParks pedig arról számolt be, hogy műszaki igazgatóként csatlakozott a céghez Molnár Gábor Alajos. Ezen kívül a JLL irodabérbeadási részlege is bővült, Janák Enikő Szenior Tanácsadó és Kenyeres Adrienn Irodabérbeadási Tanácsadó személyével.