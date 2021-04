A feje tetejére állt a lakáspiac: gyilkos árak, szenvedő építkezések

Mennyi lakást építettünk? 2010-ben, vagy tavaly volt-e nagyobb az építési kedv az országban? Hány embernek sikerült tényleg befejeznie az elkezdett építkezését? Hogyan változott az elmúlt 10 évben az építőipari anyagok és a munkaerő költsége? - Ezekre a kérdésekre válaszolnak a KSH 2010-2020 közötti adatait bemutató grafikonjaink.

A legtöbb lakáspiaccal kapcsolatos adatot már 2020-ig frissítette a KSH, ennek örömére egy 10 éves összehasonlítást mutatunk be arról, hogy: 1. Hogyan változott az összes lakóingatlan száma az országban? 2. Hol vágtak bele a legtöbben a lakásépítésbe? 3. Mennyien voltak, akik a végére is jutottak? 4. Mennyivel kell egy építkezésért többet fizetni most, mint 10 éve, akár vállalkozóról, akár magánszemélyről van szó?

1. Lakásállomány

A 2010 és 2011 közötti ugrást követően egy fokozatos emelkedés jellemezte, mind a budapesti, mind az országos lakásállományt, egészen 2019-ig, amikor egy újabb nagyobb léptékkel érte el 4,47 milliót az országos és 924 ezret a fővárosi lakásszám. Ez a csupán 3-4 százalékos növekedés persze nem azt jelenti, hogy 10 év alatt összesen csak 35 ezer új lakást adtak volna át Budapesten, hiszen a lerombolt, majd újraépített lakótömbök csak mérsékelten változtatták meg a számokat. Ennyi volt viszont azoknak a lakásoknak a száma, amelyek egy korábban beépítetlen területen lévő épülettömben, vagy kertvárosi telkes épültek fel. Bár az ábrán nem szerepel, az agglomeráció terjeszkedését is megnéztük, itt jóval nagyobb a növekedés aránya: 2020-ra 1,42 millió lakóingatlan volt Pest megyében, ami 10 év alatt 6 százalékos növekedésnek felel meg. Budapest tehát felhőkarcolók híján, az agglomeráció felé terjeszkedik.

2. Lakásépítési engedélyek

A kiadott építési engedélyek számában nem lehet nem észrevenni a 2013-as lakáspiaci hanyatlást, ebben az évben az egész országban csupán 4 ezer engedélyt kértek a fejlesztők és magánépíttetők. A csúcsév 2017-ben volt, ekkor a 3 nagyrégió közül Közép-Magyarországon (Budapest és Pest megye összesen) mintegy 22 ezer engedélyt adtak ki, míg országosan ez a szám meghaladta a 37 ezret. A tavalyi év visszesése látványosan megtörte a lendületet, Budapesten kevesebb lakásépítést indítottak el (173 darabbal), mint 10 évvel ezelőtt. Egyedül a Dunántúli nagyrégió volt az, ahol még a szerényebb 2020-as évben is 80 százalékkal több építésre kértek engedélyt, mint 2010-ben.

3. Megépített lakások, házak

Az átadások számában a csökkenés és növekedés 1-3 évvel később a vártnak megfelelően követte le az építési engedélyek trendjeit az elmúlt 10 évben. Éppen ezért 2020-ban még a 2017-es építési bejelentések csúcsát lehetett érezni az átadott lakások és házak számában. Tavaly 13 300 magánszemély fejezte be a házépítését Magyarországon, vagyis 29 százalékkal többen építettek, mint 2010-ben. Érdekes trend az is, hogy egészen 2017-ig több magánszemély építkezett, mint vállalkozó, a kedvezményes 5 százalékos lakásáfa 2016-os bevezetése viszont megfordította az erőfölényeket. A lakásépítések esetében nyilván ösztönző hatású volt, így több fejlesztő szállt be a játékba és minél több lakás megépítésére törekedtek, másrészt sok olyan családi ház építtető is lehetett, aki inkább egy generálkivitelezőre bízta a házépítést, hogy ezáltal élhessen a kedvezményes áfával.

4. A lakásépítések munkaerő-, és anyagköltségei

A lakásárakkal, illetve az árindex változásával sokat szoktunk foglalkozni, és negyedévente frissítjük a legaktuálisabb számoknak megfelelően.

Az építési költségek indexe már ritkábban van terítéken, így ebbe az 5-ös listába ez az indexszám és annak változása került be. A 2015-ös évet alapul véve a munkaerőköltség volt az, amely a legnagyobb mértékben növekedett az elmúlt 10 évben. Míg 2010-ben a 2015-ös költségektől 20 százalékkal maradt el, addig 2020-ban mintegy 50 százalékos növekedési pályát futott be és várhatóan ez a felfelé ívelő pálya idén is folytatódik az erős szakemberek iránti keresletből adódóan. Az anyagköltségek valamivel szerényebben, "csupán" 30 százalékkal nőttek 2015-höz képest Magyarországon. A KSH szerint 2010-ben az egy négyzetméterre vetített építési költsége egy lakásnak/háznak átlagosan 180 ezer forint volt, 2015-re ez 212 ezer forintra nőtt és 2020-ban körülbelül (még nem érkeztek be a végleges adatok) 300 ezer forintra rúgott. Az átlagos értékektől a többlakásos társasházban épített lakások a fajlagos költségei általában felfelé, míg az egylakásos, vagyis családi ház jellegű építkezések költségei lefelé tértek el.

Címlapkép: Getty Images