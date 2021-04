Megnyitotta hetedik hazai irodahelyiségét a New Work, a társaság 2000 négyzetméternyi irodaterületre szerződött a dél-budai Science Park épületében. A cég Magyarországon közel 15 000 négyzetméter flexibilis irodaterületet kínál 7 budapesti és budaörsi irodaházában.

A szolgáltatott irodákra specializálódott New Work a Petőfi híd lábánál található Science Parkban 2 és 37 munkaállomás közötti méretben kínál irodatereket, melyeket összesen két tárgyaló egészít ki. A vállalat minden piacán, így Magyarországon is elérhetővé tette ügyfelei számára a New Work mobilalkalmazást, mely lehetővé teszi a tárgyalóterek és munkaállomások egyszerű foglalását és további szolgáltatások megrendelését bármely régiós lokációban, valamint egyben kommunikációs platformként is funkcionál.

Az új digitális termékek iránti igény jobb kielégítése érdekében a cég workcloud24 néven új kapcsolódó vállalkozást is indított. A jövőben a workcloud24 fejleszt majd minden digitális terméket, mint például a digitális Office Pass-ot, amely feleslegessé teszi a fizikai irodabérleti szerződéseket, valamint egy digitális eszköztárat, amely lehetővé teszi a ingatlantulajdonosok és ingatlankezelők számára, hogy üresen álló területeikből flexibilis irodaterületet alakítsanak ki.

Címlapkép forrása: Getty Images