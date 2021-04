Szívesen élnél valamelyikben? - Elképesztő lakások a vízparton (képek)

A városokban a vízpart közeli területek Európa-szerte kedvelt lokációnak számítanak a lakóépületi projektek tervezése során. Van is már jó néhány európai példa arra, hogy hogyan alakultak át az egykor hasznosítatlan területek vagy ipari és kikötői részek 21. századi lakóövezetté. Lássuk ezeket képeken is!

A vízparti életvitel a történelem összes korszakában megjelenik, folyók- és tengerpartok a városszervező erő mellett a kereskedelem kialakulásában is nagy szerepet játszottak: a vízi úton történő szállítás a mai napig a szállítmányozás és a gazdaság gerincét képezi. A vízközeli nagyvárosokban az ipari fejlődés során újabbnál újabb kikötőket létesítettek, azonban a partok egyre inkább kedvelté váltak a lakosok számára is. Bár sok partmenti város esetében kiemelkedő szerepet játszik a kikötő, egyre több vízparti zóna válik lakó- vagy üzleti övezetté is. Európa-szerte több nagyváros vízparti területei indultak rohamos fejlődésnek és új városrészek kezdtek kialakulni az ezredforduló környékén.

Európa nyugati országaiban már az 1980-as években megkezdődtek azok a városfejlesztési projektek, amelyeknél megjelennek a vízparti területek fejlesztésének irányvonalai. A városlakók egyre inkább a természetközeli, de mégis városi életteret keresik. A szűk és sokszor élővilágát tekintve szerény belvárosi utcákkal ellentétben a víz közelsége tágabb térérzetet és magas biodiverzitást kínál a városi emberek számára.

Új vízparti városrészek Európában

A koppenhágai Ørestad városrészben helyezkedik el a 8 Tallet társasház, melynek egyik különlegessége, hogy kialakításának köszönhetően a teraszos kertek mentén, az utcaszintről egészen a tizedik emeletig fel lehet jutni biciklivel. Ez a környék, bár közel van Koppenhága belvárosához, mégis csak a 90-es években kezdett el beépülni, mert korábban katonai gyakorlótérként használták. Az épületegyüttest Bjarke Ingels tervezte, a nevét pedig formájáról kapta, ami felülnézetből egy nyolcas alakot ad ki. A 11 emeletnyi, 61 ezer négyzetméter területen nemcsak lakóingatlanok, hanem kiskereskedelmi egységek és irodák is helyet kaptak. A számos díjat elnyerő projektet 2010-ben adták át.

8 Tallet társasház, forrás: Mitte Communications

A Havel mellékfolyója a Spree mellett található a két épületből álló berlini Wave lakópark. A 16000 négyzetméteres beruházást 2016-ban kezdték el építeni és 2019-ben adták át. A tervezésért a GRAFT építésziroda felelt, a beruházó a Bauwerk Capital volt. Az épületegyüttes a folyótól alig néhány méternyire helyezkedik el. A lakások nagy része a vízre néző erkéllyel rendelkezik, fokozva a folyó közelségének élményét. Az épületek különlegessége, hogy kiváló kilátás nyílik a Jonathan Borofsky által tervezett Molecule Man szoborra.

Wawe lakópark, forrás: Mitte Communications

Szintén a Spree folyó szomszédságában, a Mitte városrészhez közel eső részen épül Berlin másik vízparti beruházása a Riverside Square. Ahogy a neve is mutatja, az épület alaprajza négyzet alakú, akik pedig ezt az egyszerű formát megálmodták Thomas Müller és Ivan Reimann volt. Öt emeleten összesen 49 db 2-5 szobás lakás készül el, az életminőséget tetőterasz is fokozza. Az itt élőket csupán egy part menti promenád választja majd el a víztől, vagyis a kilátás is a folyóra fog nyílni. A tervek szerint a lakók már idén beköltözhetnek.

Riverside Square, forrás: Mitte Communications

A Temzétől néhány méternyire a Greenwich félszigeten, London egyik legfontosabb városfejlesztési területén helyezkedik el a No. 5 Upper Riverside. A belvároshoz közel eső lokáció, a Temze és a város közelsége miatt népszerű környék beépítése a 90-es években kezdődött. A lokáció értékét az észak-greenwichi metróállomás átadása tovább növelte. Az Upper Riverside már négy korábbi épülettel is gazdagította a területet, de a No. 5 az eddigi legmagasabb és egyben befejező darabja a Skidmore, Owings & Merrill által megálmodott ingatlanegyüttesnek. A 30 emeletes társasházban 191 lakás és számos kényelmi funkció található: moziterem, úszómedence, konditerem, és mindezek mellett még állatbarát is. A 1,5 millió £-os projekt beruházója a Knight Dragon vállalat volt, az épületet 2020 elején adták át.

No. 5 Upper Riverside, forrás: Mitte Communications

Budapesten is egyre népszerűbbek a vízparti lakónegyedek. A 13. kerületben a Duna mentén elhelyezkedő Vizafogó városrészben, a Foka-öböl közelében épül a Duna Terasz Grande lakóprojekt. A beruházás keretében 9 emeleten 790 lakás fog megépülni két különálló telken, két épületben. Az épületek tervezői a D&B Ingatlanfejlesztő-Csoport által megbízott Óbuda Építész Stúdió és Vadász Építész Stúdió voltak. A lakópark számos közösségi, okos és zöld megoldással operál majd, mint például a zöld tetőteraszok, játszóterek, okospadok a kertekben és a hőszivattyús rendszerrel kombinált hűtés-fűtés, amely a házak zéró emissziós kibocsátását eredményezi. A lakások értékesítése idén januárban kezdődött, az átadásra várhatóan 2023 tavaszán kerül sor.

Duna Terasz Grande, forrás: Mitte Communications

Címlapkép: Duna Terasz Grande