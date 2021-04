Így változtak egy év alatt a budapesti lakásárak - Íme a kerületi lista

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Míg 2018-ról 2019-re a budapesti kerületek mindgyikében 10 százalék felett emelkedtek a lakásárak, sőt a kerületek több mint felében az éves drágulás a 20 százalékot is meghaladta, addig 2019-ről 2020-ra három kerület kivételével mindenhol egyszámjegyűre lassult a drágulás. Az ingatlanpiac megtorpanása tehát a fővárosban kimondottan erős volt, még akkor is, ha a sokak által várt árcsökkenés végül nem következett be. Az idei év elején tapasztalható országos szintű fellendülés azonban már Budapesten is éreztette hatását - derül ki az OTP Ingatlanpont elemzéséből.