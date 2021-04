Ilyen tetőkert várja majd a látogatókat a főváros legújabb plázájában (képek)

Közel 4000 négyzetméternyi zöldfelület, díszfüvek, cserjék, fák is várják majd a látogatókat az idén szeptemberben megnyitó Etele Plazában. A főváros első okosplázája emellett fedett sétánnyal, okospadokkal, új kerékpárúttal és 250 bicikli számára alkalmas, részben intelligens tárolóval is rendelkezik majd.

Az Etele Plaza már a tervezési fázisban megszerezte a Breeam Very Good minősítést és ennek megfelelően alakítják ki a komplexum zöldfelületeit is. Az épület 3., 5. és 6. emeletén tetőkertet alakítanak ki, a harmadik emeleten pedig két zöld sziget is várja majd a látogatókat: egy, az ételudvarhoz tartozó 536 négyzetméteres terasz, és egy 417 négyzetméteres fitnesz terasz, amely sportrendezvényeknek és csoportos foglalkozásoknak ad majd otthont.

Idén is keressük "Az Év Építőipari Személyiségét"! Ha az építőiparban dolgozol, és büszke vagy az eddig elért eredményeidre, esetleg egy kollégád eredményeire, jelentkezz, vagy jelöld őt a díjra. Részletekezen a linken.

A kertekbe ültetendő növények között díszfüvek, évelő és mezei növények, cserjék és fák is helyet kapnak.

Az építéssel párhuzamosan a komplexum körüli utcákat is felújítják, az Etele úti oldalon egy új, fedett sétányt alakítanak ki, valamint telefontöltésre alkalmas okospadokat helyeznek ki. A bevásárlóközpont mellett egy külön biciklisávval, és 250 kerékpár napközbeni tárolására alkalmas, digitális megoldásokkal felszerelt bicikliparkoló is kialakításra kerül.

"A Breeam minősítéssel összhangban külön figyelmet kap a könnyű megközelíthetőség biztosítása, a fényszennyezés, valamint a közvetlen környezeti terhelés minimalizálása, az időtálló anyagok beépítése és a hulladék újrafelhasználásának elősegítése is. Az Etele Plaza területén a legfejlettebb helymeghatározó és navigációs rendszer könnyíti majd a parkolást az üres férőhelyek feltüntetésével, a komplexumban pedig a vásárlóknak segít megtalálni a kiválasztott üzletet vagy szolgáltatást egy mobilalkalmazáson keresztül." - mondta el a Portfolionak februárban adott exkluzív interjúban Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója. A teljes interjú az alábbi linken olvasható, az építkezés februári állapota pedig az alatta lévő képgalériában tekinthető meg:

Képek és címlapkép forrása: Futureal