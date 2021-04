Mi kell még, hogy tömegesen elterjedjenek a passzívházak?

Az épületek zéró karbonkibocsátása került fókuszba a Magyar Közgazdasági Társaság legutóbbi előadásán. A technológia már adott lenne ahhoz, hogy szinte kibocsátás nélkül működjenek az új épületek, már "csak" egy ösztönzőrendszer, egy jól kidolgozott támogatói környezet kell, hogy a fejlesztők ténylegesen fenntartható épületekkel borítsák be a várost.

Az épületeknek és az építőiparnak jelentős szerepe van egyrészt a klímaváltozásban, másrészt abban is, hogy a 2050-es klímacéloknak meg tudjon felelni a világ összes országa. De hogy pontosan milyen akadályokkal kell szembenéznie az ingatlaniparnak és milyen lehetőségei vannak, hogy egy jobb és zöldebb útra térjen rá, arról Barta Zsombor, a HuGBC elnöke tartott előadást az MKT meghívására.

Globális trendek

A globális kihívások egyik fő eleme a széndioxid-kibocsátás visszaszorítása. Ez jelenleg egy folyamatosan növő pályán van, csak úgy mint az átlaghőmérséklet.

Az OECD 2019-es tanulmánya alapján a növekvő urbánus népesség 2011-2060 között másfélszeresére nőhet, az anyaghasználat viszont több mint kétszeresére, ami a Föld véges készleteit tekintve nem egy kedvező folyamat. Az anyagfelhasználás legnagyobb része az építőiparhoz köthető.

Hiába van kevesebb magyar lakos, attól még a villamosenergia-felhasználás stagnál, illetve enyhén emelkedik az 1980-as évek óta.

2012 óta folyamatosan nő az építőiparhoz köthető karbonlábnyom a KSH adatai alapján, annak ellenére, hogy az ország egészében csökken a széndioxid-kibocsátás a nehéziparról való átállás miatt.

1980 óta csökken itthon a lakosság, de markánsabb több beépített terület lesz. Görögország és Szlovákia után harmadik Magyarország a mesterséges felszíni borítottság növekedésében: 2009-2015 között 14 százalékkal emelkedett a beépített területek aránya. Ez az agglomerációban még nagyobb, mintegy 20% Barta Zsombor elmondta, hogy ennek egy jelentős része a felzárkózásból, az elmaradt útépítésekből fakad, de ezen túlmenően is sok területet építenek be.

A kibocsátás közel 40 százalékáért az épületek felelnek, de óriási potenciál van az ingatlanpiacon, hogy a karbonlábnyom csökkenjen.

A klímacélok 1,5-2 fokban szeretnék maximálni a felmelegedés mértékét a következő évtizedekben. Bár kis számnak tűnik, mégis a másfél fokos melegedés azzal jár, hogy Ausztrália, Ázsia, és Brazília egyes részei vízhiánnyal fognak küzdeni. A 2 fokos melegedés azt jelenti, hogy a népesség 8%-a ivóvíz szűkében lesz, 3 fok emelkedés esetén pedig a Himalája gleccsereinek a fele teljesen el fog tűnni.

Jelenleg globálisan 4000 gigatonna a karbonkibocsátás, ha ez folytatódik, akkor 3-4 fokos hőmérséklet-emelkedés várható. A párizsi egyezmény alapján 1000 gigatonnára kell visszamenni, ha a 2 fokos csökkenést el akarjuk érni.

Mit tudnak tenni az ingatlanpiaci szereplők? - Egy példa a zöld hotelre

Barta Zsombor a globális helyzetkép bemutatása után egy tanulmányról számolt be, mely szerint az épületek esetében már most rendelkezésre áll az a technológia, amivel el lehet érni az épületeknél a közel zéró kibocsátás melletti üzemeltetést. Ezek közép- és hosszú távon megtérülő beruházások. Az átlagos, konvencionálisan épített és a passzív házaknak nagyjából ugyanolyan beruházási költségei vannak.

Indiában egy zöld hotelt hasonlítottak össze egy hagyományos működésű szállodával. Ebben a példában az energiahatékonysági intézkedések évente közel 11 ezer dollárt takaríthatnak meg a szálloda számára, ami nemcsak a nettó működési bevételre hat pozitívan, de az ingatlan értékét is emeli.

A karbonsemlegesség felé vezető úton egy ingatlanpiaci szerepelőnek:

Fel kell mérnie, hogy milyen a kibocsátása,

ha ez megvan, konkrét csökkentési célokat kell kijelölni, úgy mint az EU a 2050-es zéró semlegességet kitűzte, úgy a vállalatnak is meg kell határozni a célokat.

Ezt aktívan kell menedzselni, ha valamit nem tud csökkenteni a vállalat, akkor azt meg kell próbálni "off-settelni", vagyis kompenzálni.

A világ 2000 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalata már lépett és aláírta a nettó zéró kötelezettségvállalást. Az MNB az EU taxonómia kapcsán aktív szerepet vállalnak és ajánlásokat adnak ki, valamint a BAMOSZ és a BÉT-nek is vannak ESG ajánlásaik, és kiemelt céljuk az ilyen fenntartható befektetések támogatása. Ezek mind azt támasztják alá, hogy ez a trend 2021-ben is erősen érinti a hazai ingatlanpiacot is. A következő években pedig még inkább, mert egyszerűen senki nem akarja a kedvező finanszírozási lehetőségeket elmulasztani - mondta el Barta Zsombor.

Az előadás végén az építőipari anyaghasználatból fakadó kibocsátásról is beszélt a szakértő:

Az építőiparon belül a legmarkánsabb karbonlábnyomot a területhasználat és az anyaghasználat okozza, csak úgy lehet csökkenteni mindezt, ha a körforgásos gazdaság szemléletet alkalmazzuk. Ez nem kizárólag a hulladékok és az anyagok újrafelhasználásán alapszik. Ami az előrelépéshez fájdalmasan hiányzik még, az az újrafelhasználási adatbank és a hozzá kapcsolódó garanciális feltételek. Mi találkoztunk olyan új kereskedelmiingatlan-fejlesztéssel, ahol a fejlesztő bontottanyagokat szeretett volna használni, de azt a választ kapták, hogy erre nem jár garancia, emiatt pedig biztosítási szempontból is rosszabb besorolást kapott volna az ingatlan, és ezt a pénzügyi kockázatot már nem tudták vállalni.

- mondta el Barta Zsombor, majd hozzátette, hogy hatalmas az építőiparban a szűz anyagok kitermelése és nagyon kevés ebben az ágazatban a használt termékek újrafelhasználásán alapuló gyártás. Ennek az ösztönzésére a büntető adók állhatnak rendelkezésre, vagy vannak olyan pozitív példák is, ahol olyan pénzügyi ösztönzőket eszközölnek a fenntartható ingatlanfejlesztéseknél, ami tényleges előny a beruházónak. Ez lehet, hogy gyorsított engedélyeztetési eljárást jelent, vagy például a XIII. kerületben már részben alkalmazzák, hogy szintterületi beépíthetőségi kedvezményt kap egy fejlesztő, ha zöld épületminősítési rendszert integrál a fejlesztésbe.