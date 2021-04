Felújítási kisokos: csekkold le ezt a listát, mielőtt belevágsz!

Hétről hétre egyre többen döntenek úgy, hogy élnek a kormány által kiírt, 2021. január 1-je óta igényelhető otthonfelújítási támogatás lehetőségével. Ehhez azonban az érintetteknek nem csak a jogszabályokkal, de az energiahatékonysági szempontokkal is érdemes tisztában lenniük. A Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete listaszerűen összeszedte, hogy milyen kritériumokra kell odafigyelni a különböző felújítási tételeknél, illetve, hogy azok milyen energiamegtakarítást eredményezhetnek a rezsiben.

Az otthonteremtési támogatások egyik jelentős tétele a lakás-, és házfelújításokhoz használható, maximum 3 millió forintos hozzájárulás, amit számos belső és külső átalakításra fel lehet használni. A részletekről már többször is beszámoltunk, most pedig azon támogatások körét vesszük szemügyre, amelyek energiahatékonysági javulással is járhatnak. A Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete listaszerűen összeszedte, hogy egy-egy munkafolyamat, milyen arányú energiamegtakarítással járhat, illetve, hogy milyen kritériumokra, műszaki elvárásokra kell odafigyelni a felújítás során.

Építőipar 2021 A lakásépítések hajrája is az egyik kiemelt téma lesz az Építőipar 2021 konferencián június 10-én.

A klímatudatosság miatt is fontos, hogy a családiház-felújítások valóban energiahatékonyak legyenek és anyagilag is megtérüljenek. Bár a kormányzati támogatások köre olyan tételekre is kiterjed, amitől nem lesz energetikailag hatékonyabb egy ingatlan, mégis szerepel a listában számos olyan felújítási lehetőség, amitől fenntarthatóbbak lesznek az otthonok, a tulajdonosaik pedig örülhetnek az alacsonyabb rezsiköltségnek.

Idén is keressük "Az Év Építőipari Személyiségét"! Ha az építőiparban dolgozol, és büszke vagy az eddig elért eredményeidre, esetleg egy kollégád eredményeire, jelentkezz, vagy jelöld őt a díjra. Részletek ezen a linken.

Az egyesület listája sorra veszi azokat a korszerűsítési lehetőségeket, amelyekre igénybe vehető a támogatás, és jelzi, hogy melyik munkafolyamat eredményez energiahatékony működést, illetve hogy a rezsiköltség hány százalékát lehet megspórolni, és melyek azok a jogszabályok, helyi és országos rendeletek, amelyeket figyelembe kell venni a kivitelezés során.

Az Otthonfelújítási Támogatás 1. számú melléklete (518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet) tartalmazza azokat a ház körül végezhető munkákat, amelyre igényelhető a támogatás.

Az első táblázat csak az energiamegtakarítással járó felújítási pontokat tartalmazza. A lehetségesen megspórolt energia minden esetben függ a lakás, illetve műszaki berendezés aktuális állapotától, ezért több tíz százalékos eltérés is lehet felújítás és felújítás között. Az egyesület részletesebb útmutatása a honlapjukon érhető el.

A tételes felsorolás nem sokára újabb elemekkel is kiegészülhet, a minap ugyanis Novák Katalin bejelentette, hogy bővül az otthonfelújítási támogatás igénylésénél elszámolható felújítások köre és azok, akik hivatásukból fakadóan a munkáltatójuk által biztosított szolgálati ingatlanban élnek, a saját tulajdonú otthonuk felújítására kérhetik az otthonfelújítási támogatást anélkül, hogy korábban egy évet ott laktak volna.

A következő táblázat a megtakarításssal nem járó, de szintén támogatott felújítások műszaki követelményeit foglalja össze.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 04. 13. Felejtsd el, hogy idén olcsóbban fogsz felújítani vagy építkezni

Egy nagyobb felújítás, vagy egy házépítés minimum több hónapos, de reálisan inkább éves projekt, így nem árt tisztában lenni elsőként azzal, hogy milyen építőipari változásokra számítsunk ez idő alatt. A kormányzati támogatások lökést adtak a keresletnek, így 2021-től ismét egy felhevült építőiparral kell szembenézni, ami többnyire megnövekedett várakozási és kivitelezési időt, szakmunkáshiányt és költségnövekedést von maga után. Különösen igaz lehet ez a főváros környékére, ugyanis sok építtető Budapestet és az agglomerációt részesíti előnyben. A Pest megyei kistelepülések mellett a Balaton körül, illetve Nyugat-Magyarországon, Vas és Győr-Moson-Sopron megyében is sok építkezés indult, de Debrecen, Szolnok, Kecskemét környékén is nagy az érdeklődés. Az építtetőket és felújítókat érintő hatásokról korábban Horváth Andrást, okleveles építészmérnököt, a Wienerberger alkalmazástechnikai csoportvezetőjét kérdeztük:

Arról pedig, hogy a következő hónapokban milyen anyaghiányokra érdemes felkészülni, ebben a cikkben számoltunk be részletessen:

Címlapkép: Shutterstock