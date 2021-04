Paks II. beszállítója lehet egy biharkeresztesi cég

Tavaly márciusban írtunk arról , hogy megvannak a pontos tervek a Paks II. beruházáshoz szükséges 156 hektáros terület beépítésére, így most Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter olyan cégeket keres fel, melyek a paksi bővítés beszállítói lehetnek majd. Ennek kapcsán legutóbb a Bayer Construct cégcsoport tagjaként működő biharkeresztesi Viastein Kft. térkőgyártó üzemében tett látogatást - írja a Haon.hu

Volumenét tekintve Paks II. az évszázad beruházása Magyarországon, amiből az is következik, hogy az egész hazai építőiparra nagy hatást fog gyakorolni. "Noha alapvetően az orosz fél versenyeztet és minden vállalkozót ő választ ki, de szívesen ajánlunk neki lehetséges beszállítókat, akiket aztán maga is felkereshet, így akár ez a biharkeresztesi cég is a paksi bővítés partnere lehet." – mondta el a miniszter.

Azon dolgozunk, hogy a nagy amerikai, francia és német beszállítók mellett egyre nagyobb számban tudjanak hazai vállalkozások is bekapcsolódni a Paks II. projektbe.

A Viastein Kft. biharkeresztesi térkőgyártó üzemében nemrég jelentős beruházás történt. A 2017 július elseje óta működő térkőgyár után a következő hónapban a beton­elemgyártó részleg is megkezdi működését, ahol többek között tetőpanelt, oszlopokat, hídelemeket fognak gyártani. „Minden feltételünk megvan hozzá, hogy akár a paksi üzem bővítésének is a beszállítói legyünk. Jelenleg 120 embert foglalkoztatunk; ha teljes kapacitással működünk majd, 350-380 dolgozónk lesz.” – ismertette Bognár Zoltán, a cég egyik ügyvezető igazgatója.

A magyar tulajdonban lévő Viastein Kft. a Bayer Construct cégcsoport tagja, biharkeresztesi üzeme a város ipari parkjában 27 hektáros területen működik. A Paks II. beruházásról a tavalyi építőipari konferencián részletesen is beszéltek a szakértők:

