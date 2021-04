Készül a várnegyed lakásainak eladását lehetővé tévő törvényjavaslat. A kormány álláspontja, hogy ahol nem fűződik érdek a lakások állami vagy önkormányzati tulajdonban tartásához, ott indokolt lehetővé tenni a bérlők számára a vásárlást a műemlékvédelmi szempontok megtartásának kötelezettségével. Az ezt lehető tévő törvényjavaslaton Böröcz László országgyűlési képviselő dolgozik, amely a Várban található ingatlanokra is kiterjed majd.

Gulyás Gergely, V. Naszályi Mártának adott korábbi tájékoztatása szerint a Várban lévő lakások eladásakor az 1993-as lakástörvény szabályait szeretnék alkalmazni azzal a megkötéssel, hogy a kedvezmények mértékénél figyelembe vennék azt is, ki mióta lakik a bérleményben. Ezek alapján viszont előfordulhat, hogy az érintett ingatlanok valós értékük töredékéért cserélnek gazdát, hiszen a rendszerváltás utáni tömeges lakásprivatizáció esetén nem volt ritka, hogy a becsült érték 15 százalékáért keltek el az ingatlanok, ráadásul 20-25 éves kamatmentes részletfizetéssel. Ha most is így történne, akkor ez jelentős vagyonvesztést okozna a kerületnek – hangsúlyozta V. Naszályi Márta a Népszava kérdésére.

A kerület polgármestere sokkal jobb megoldásnak tartja a helyi bérlakásrendelet készülő módosítását, amely véleménye szerint korrekt, egységes és méltányos feltételeket szabna a bérlőknek a mostani beragadt szokásjogokkal szemben.

A budavári lakások privatizációját tiltó határozat feloldásával ezer műemléki ingatlan kerülhetne a piacra, ezek együttes értéke elérheti az 50-100 milliárd forintot.

A Várban található csaknem 1422 bérleményből 1098 lakást érinthet, de a kerületben akár 1400-at is.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Fővárosi Vagyonátadó Bizottság 1994-es határozata a Várnegyed lakásait az önkormányzat elidegeníthetetlen törzsvagyonának részévé tette. A polgármester nem igazán látja, miként lehetne felülírni ezt határozatot, de ha ez meg is történne, akkor sem tartja valószínűnek, hogy a kerület önszántából valamennyi „örökbérletű” lakását értékesítené. A tömeges privatizáció ugyanis nagy arányú lakosságcserét, befektetői körök általi felvásárlást eredményezhetne a budai Várban, amit nem tart kívánatosnak.

Címlapkép forrása: Getty Images