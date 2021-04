Ezek ma a világ legnagyobb irodaházai – A magyarországi társaik eltörpülnek mellettük

Budapesten az elmúlt évtizedekben többször is tanúi lehettünk, hogy egy-egy irodaépület átadása akár több tízezer négyzetméterrel is képes növelni a teljes irodaállományt. Ennek apropóján arra voltunk kíváncsiak, hogy az ország legnagyobb irodaépületei vajon hogyan aránylanak méretükben a világ legnagyobb irodaépületeihez képest. A szokásostól eltérően ezúttal nem az épületek magassága, hanem azok bruttó alapterületei alapján készítettük el a listát.

Az utóbbi időben a magyar fővárosban számos olyan modern irodaház épült, ami nemcsak magasságával, de alapterületével is meghatározó elemévé vált a városnak. Gondoljunk csak - a bruttó alapterület tekintetében - az ország legnagyobb irodaházára, a néhány éve átadott Telekom székházra, melynek mérete eléri a 105 ezer négyzetmétert, de említhetnénk Budapest másik ikonikus fejlesztését, a 120 méter magas, 28 emeletes Mol Campus épületét is, ami az átadást követően 86 ezer négyzetméterrel fogja bővíteni az addigra feltehetően 4 millió négyzetméteresnél is nagyobb fővárosi irodaállományt.

Bár a régióban a budapesti irodapiac komoly tényezőnek számít, a világ gazdasági és kereskedelmi központjaiban jelentősen több és nagyobb irodaházak épülnek. Az alábbiakban alapterület és elhelyezkedés alapján mutatjuk be a világ 20 legnagyobb irodaházát.

Elsőre gondolhatnánk azt, hogy a legnagyobb méretű irodák minden bizonnyal New Yorkban találhatók. Tény, hogy az USA legnépesebb városából három épület is bekerült a 20 legnagyobb közé, összességében azonban Észak-Amerika mellett az elmúlt években Ázsia is nagyon jelentős tényezővé vált a globális irodapiacon. Olyannyira, hogy a húszas listán 10 épület ott található, további 9 Észak-Amerikában és mindössze 1 van Európában.

Mielőtt megmutatnánk a listát fontos kiemelni, hogy a számok a bruttó bérbeadható területet (GLA) mutatják, az épületek között azonban vannak saját tulajdonú és állami épületek is, ahol természetesen nem cél a piaci alapú bérbeadás. Ezek után nézzük a listát, ahol a legkisebb épület alapterülete is eléri a 276 ezer négyzetmétert, míg a legnagyobb 620 ezer négyzetméteres. A feliratoknál először az épület nevét, majd a település nevét, végül az ország nevét tűntettük fel.

Néhány érdekesség

A lista 18. helyén álló 292 ezer négyzetméteres MetLife irodaház 1963 és 1981 között a PanAm amerikai légitáraság központjaként szolgált, amit 1981-ben a MetLife Insurance Company vásárolt meg. A cég a légitársaság csődje után, 1991-ben helyezte el saját logóját az épületen. 2005-ben azonban ők is az eladás mellet döntöttek, az épület 1,72 milliárd dollárért cserélt gazdát, amivel ez lett az USA addigi legdrágább eladott irodaépülete.

A 17. helyen álló Taipei 101-et 2004-ben adták át. Az 508 méter magas toronyház ezt követően a Burj Khalifa 2009-es megépítéséig a világ legmagasabbja volt, amiben a liftek akár 60 km/h sebességre is képesek felgyorsulni. Az épület alapterülete 294 ezer négyzetméter.

Nem sokkal van a tajvani irodaépület előtt a világ legmagasabb épülete. A lista 15. helyén álló Burj Khalifa 309 ezer négyzetméter alapterületű, magassága eléri a 828 métert.

Ennél is nagyobb a New York-i One World Trade Center, amit az ikertornyok elleni terrortámadást követően, 2006-ban kezdtek el építeni. A 2013-as átadás után ez lett New York legmagasabb épülete, melynek alapterülete 325 ezer négyzetméter.

A lista 11. helyén álló épület elsőre meglepetésnek tűnik. A román parlamentet 1984-ben kezdték el építeni, majd 13 évvel később érte el mai formáját, ami összesen 365 ezer négyzetméternyi területet foglal magába, ezzel azóta is ez Európa legnagyobb hivatali épülete.

A klasszikus irodaházak közül ki kell emelni az 1930-ban Chicagoban felépített 372 ezer négyzetméteres Merchandise Martot, ez volt ugyanis a Pentagon 1943-as átadásáig a világ legnagyobb irodaháza, azt leszámítva pedig 1974-ig nem épült ennél nagyobb épület. Ma ez a világ 9. legnagyobb alapterületű irodaháza.

Nyolcadik helyre került a világ jelenleg második legmagasabb épülete, a Sanghajban található Shanghai Tower. A 632 méter magas épület alapterülete 380 ezer négyzetméter.

A szintén Sanghajban található, sörnyitóra emlékeztető Shanghai World Financial Center 492 méteres magassága ugyan elmarad az előzőtől, 382 ezer négyzetméteres alapterületével azonban megelőzi azt.

Kína legnagyobb irodaháza a fővárosban, Pekingben található. A központi televízió székházaként szolgáló CCTV Headquarters 389 ezer négyzetméter.

A dobogó legalsó fokára a 416 ezer négyzetméteres chicagoi Willis Tower került. Az 1974-ben elkészült irodaház több mint 20 éven át a világ legmagasabb épülete volt.

A második helyre szintén egy amerikai épület került, a Chrysler World Headquarters and Technology Center 490 ezer négyzetméteres Detroit melletti irodaháza 1996-ban készült el.

A lista élén pedig az Amerikai Védelmi Minisztérium székhelye, az 1943-ban átadott Pentagon épülete áll, a maga 620 ezer négyzetméterével. Ez önmagában nagyobb, mint a teljes budapesti irodaállomány 15 százaléka.

Érdekes azt is megnézni, hogy ha ugyanezt a listát 30 évvel ezelőtt, 1991-ben készítettük volna el, akkor egyetlen ázsiai épület sem szerepelt volna rajta, a kontinens legnagyobbja akkor az 1990-ben átadott hongkongi Bank of China Tower 135 ezer négyzetméteres irodaépülete volt, ami a 27. helyre lett volna elég. Ha pedig még visszább megyünk a múltba, akkor elmondható, hogy 1930 és 1974 között – az 1943-ban épült Pentagont leszámítva – a chicagoi Merchandise Mart 372 ezer négyzetméteres irodaháza volt a legnagyobb, ami még az egy évvel később – a világ legmagasabb épületeként - átadott Empire State Buildinget is maga mögött hagyta.

