Új hidat avatnak a fővárosban

Vasárnap a dinamikus terheléses teszt volt az utolsó nagy próbatétel azelőtt, hogy meginduljon a forgalom a Duna felett átívelő, új déli összekötő hídon a Rákóczi híd mellett. Így ma reggeltől az utasokat szállító vonatok is birtokba vették Budapest új vasúti hídját.

Új vasúti összekötő híd Budapesten, ma indul a forgalom! Ez Magyarország "legokosabb" hídja.

- írja közösségi oldalán Fürjes Balázs.

Az államtitkár kifejtette azt is, hogy a hidat nyugodtan nevezhetjük a főváros legújabb hídjának, hiszen a régi, elavult hídszerkezeteket teljesen kicserélték a Déli összekötő híd esetében. A régi szerkezet első darabjának cseréje fejeződött most be, a munkálatok 1 évig tartottak. A legokosabb híd jelző abból fakad, hogy szenzorok segítségével a nap 24 órájában, folyamatosan mérik a vonatok hídra gyakorolt hatását, így a mérnökökhöz minden információ valós időben eljut.

Tegnap fejeződtek be a teherpróbák, két, egyenként 120 tonnás M62-es mozdony különböző sebességekkel (5, 20, 40, 60, 80 km/óra) haladt át az új hídon. A sikeres teszteredményeket követően egy újabb lépéssel lett közelebb a gyorsabban és kényelmesebben átjárható budapesti vasúti hálózat kialakítása. Fürjes hozzátette, hogy nemcsak délen, hanem Kelenföld és Ferencváros között is korszerűsítik a vasutat, és három új megállót is létesítenek a jobb átszállási kapcsolatok érdekében.

Vitézy Dávid is beszámolt az új híd felavatásáról, posztjában leírja, hogy a céljuk épp az, hogy például az ezen az útvonalon közlekedő Kőbánya-Kispesttől Kelenföldön át Székesfehérvárra tartó vonatokból több legyen, és sűrűbben, csúcsidőben 7-8 percenként járjanak a Budapestet átszelő elővárosi vonatok (a mai félóránkénti közlekedés helyett) a keleti és a nyugati agglomeráció között.

Címlapkép: MTI Fotó/Róka László