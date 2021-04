Vitézy Dávid: előremutató döntés, hogy egy lakáshoz legfeljebb egy parkolóhely épülhet

Nagyon előremutató, a megfizethetőbb lakásárakat szolgáló döntést hozott a kormány: az országos településrendezési és építési követelmények (OTÉK) április végén hatályba lépő módosításával először Magyarországon is végre megjelenik a szabályozásban az, hogy új épületeknél nem a minimálisan előírt parkolószámot, hanem annak maximumát szabályozza. Konkrétan: lakásonként maximum 1 új parkolóhely létesítése írható elő a helyi települési szabályozásban, de az önkormányzatok ettől lefelé korlátlanul eltérhetnek, akár nulláig is - mondta el Vitézy Dávid.

Az eddigi szabályozás maximum helyett minimumot írt elő, lakásonként másfél parkolót megkövetelve.

A parkolási minimumok átalakítása maximumra a klíma- és környezetvédelem és a tudatos lakás- és közlekedéspolitika fontos eszköze, melyet világszerte számos városi és országos szabályozás vezetett be az elmúlt években. Londontól Berlinig, Mexikóvárostól Sao Pauloig, Hong Kongtól Tokióig ilyen, maximális előírások váltották fel a hetvenes évek motorizációs robbanása idején bevezetett parkolási minimumszabályokat - tette hozzá.

Ennek okai

I.

A lakásokhoz építendő kötelező parkolóhelyek száma beépül a lakások árába, akkor is, ha valaki azokat végül nem veszi igénybe, hiszen a fejlesztők sokszor nem tudják végül ezeket értékesíteni, ezért ha meg kell építeniük, azt be is árazzák. Ez végül megdrágítja az otthonteremtést, a megfizethető lakáshoz jutást azoknak is, akik nem használnak autót - ezáltal pedig lassítja a lakásépítést, sőt végeredményben a városi autóhasználatra ösztönöz.

A parkolási minimumok olyan helyeken, például történelmi belvárosban, metróállomásokhoz közel is előírták a garázsok létesítését a fejlesztőknek, ahol kiváló tömegközlekedés áll rendelkezésre, így a parkolók vagy üresen állnak vagy ha végül kötelezően a lakástulajdonhoz kapcsolva eladják őket, autós életmódot ösztönöznek olyan környékeken, ahol ez nem kívánatos és közúti kapacitás sem áll rendelkezésre több autó fogadására. Sokszor persze a megépült parkolókapacitások kihasználatlanok: ismert a példa, hogy több budapesti belvárosi mélygarázs, melyeket az OTÉK miatt meg kellett építeni, annyira üresen állnak, hogy go-kart pálya működik bennük.Ha belegondolunk, egy-egy belvárosi társasházban 40 lakás van, előtte az utcán 2-3 parkolóhely. Egy ugyanekkora új épülethez minimum 60 autónyi mélygarázshelyet kell építeni az eddigi szabályok szerint - könnyű belátni, hogy ez a városok fenntartható jövőképét kevéssé szolgálja. Eddig egy mélygarázs nélküli új lakóház építésére Budapest legjobb tömegközlekedésű helyszínein sem lehetett engedélyt kapni. Mostantól, ha az önkormányzat így módosítja a szabályozóit, erre van lehetőség.

II.

A kötelező garázsépítés a történelmi környezetben lévő házak bővítését, átépítését, tetőtér-beépítését, a belvárosi házak felújítását is korlátozták, hiszen sokszor új lakások létesítéséhez nem lehetett engedélyt kapni új parkolóhely nélkül, amely viszont egy régi ház alatt nem létesíthető. A szabályozás módosítása ezt a problémát is orvosolja, segít megmenteni a városközpontok, így a budapesti belváros régi épületeit.

III.

Általánosságban látjuk: a városi közterületeink végesek. Míg 30-40 évvel ezelőtt általános várospolitikai nézet volt, hogy az autós közlekedés térnyerése megállíthatatlan, mára tudjuk: nem szabad, hogy ez így legyen, mert nincs elég helyünk ennyi ember együttélésére, ha mindenki egy több tonnás fémdobozzal közlekedik. Gondoljunk bele: Budapest és szinte minden vidéki nagyvárosunk közterületei úgy is tele vannak autóval, hogy az emberek jelentős része, Budapesten a többsége tömegközlekedik.

A parkolási minimumokat életre hívó, az 1950-es évek Amerikájából Európába átvett szabályozás, mely szerint az autókat a lakások és irodák alá föld alatti garázsokba helyezzük el (sokszor a felszíni parkolóhelyek számát változatlanul hagyva), csak időlegesen jelentett a problémára megoldást. Mára számos kutatás és tapasztalat bizonyítja: a rendszerszintű problémán nem segít, hiszen minden garázsépítés végül forgalmat és autóhasználatot generál, amely megállíthatatlanul csak a közterületeinket, a városi együttlétünket teszi egyre fenntarthatatlanabbá.

Nem véletlen, hogy ha megnézzük például az új London Plant, azt találjuk: Londonban nemcsak az üzleti központban, de a külső kerületi városrész-központokban, több emeletes lakásépítéssel érintett főbb gazdasági térségekben is teljes parkolóépítési tilalom van, a megengedett parkolószám 0, hiszen nem szeretnék az autóforgalmat növelni az új fejlesztésekkel, tömegközlekedésre és kerékpározásra, gyaloglásra épülő városrészeket fejlesztenek. Latin-Amerikától Ázsia fejlődő városaiig és Nyugat-Európa legjobb városaiig, mindenütt hasonló szabályokat találunk - épp ezért. Az új országos szabályozás tehát korszerű, előremutató, zöld és eszközöket ad az önkormányzatok kezébe az észszerű parkolásszabályozásra. Első lépésben a lakóingatlanoknál, ahol a felesleges költségek a legjobban sújtják az embereket, de remélem, előbb-utóbb az irodaépületekre is hasonló szabályozás jelenhet meg - zárta gondolatait a szakértő.

Budapest tömegközlekedési hálózata nemzetközi viszonylatban is jónak mondható és a város kerékpárúthálózata is fejlődik, így a városon belül ez valóban jó alternatívát kínál a rendszeres autóhasználattal szemben. A fővároson kívüli közlekedésben azonban nehezen elképzelhető, hogy például egy többtagú család a parkolóhely hiánya miatt lemondjon a saját autó nyújtotta kényelemről. A jövőben remélhetőleg a belvároson, sőt Budapesten kívül is megvalósul majd egy olyan autómegosztó rendszer, ami nem teszi szükségessé a saját autó birtoklását, addig azonban az autót akkor is tárolni kell valahol, ha azt hetente legfeljebb egy-két órát használjuk. Ettől függetlenül egyetértünk azzal, hogy sok helyen nem indokolt lakásonként 1,5, de akár 1 parkolóhely építése sem, bizonyos területeken viszont továbbra is szükség lehet rá.

