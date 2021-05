Ezeket az irodaházakat választották új otthonukként a cégek áprilisban

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Nagy volt a mozgolódás áprilisban a hazai irodapiacon: bérleti szerződést hosszabbítottak a Kálvin Square irodaházban, valamint a myhive Thirteen | Globe és a Dél-Pesten található Office Campus irodaházban is. Szintén meghosszabbodott az egyik bérlő szerződése a myhive Greenpoint 7 irodaházban, de új cég is érkezett, csak úgy mint a Balance Office Park toronyépületébe és a myhive Haller Gardens irodaházba. Az irodapiac mellett a logisztikai ingatlanoknál is létrejöttek új bérleti megegyezések. Összefoglaltuk, hogy milyen bérleti tranzakciók zajlottak le 2021 áprilisában.