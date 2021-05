Fontos személyi változásokat hozott az április a hazai ingatlanpiacon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Tavasszal nemcsak egy újabb vezető pozícióval, de egy újabb szolgáltatási körrel, a Workplace Solutions üzletággal is bővít a JLL, melynek élére Agócs Balázs Mártont nevezték ki. A JLL mellett a WING-nél is fontos változások történtek, 2021 februárjától üzletfejlesztési és tranzakciós menedzser pozícióban Gratzl Gábor erősíti a csapatot. Emellett a Biggeorge Property is fontos személyi változásokat jelentett be.