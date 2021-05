Felfordult a lakáspiac? - Jobban megéri Angliában lakásba tenni a pénzünket, mint Budapesten

Bár az elmúlt hónapok tranzakciószámai alapján úgy tűnik, magára talált a lakáspiac, a budapesti értékesítők elmondásai alapján a belvárosban továbbra is kevesebb lakás cserél gazdát, mint a járvány előtti időszakban. Mindez főkét a befektetési célú lakásvásárlók eltűnésével magyarázható, ami nem meglepő annak fényében, hogy Airbnb nélkül, a hosszú távú kiadással elérhető hozamok jelentősen alacsonyabbak, mint néhány évvel ezelőtt. Az újlakáspiac számait nézve ráadásul azt látjuk, hogy a magyar fővároshoz hasonló méretű, angliai Birmingham városában már magasabb hozamok érhetők el lakáskiadással, mint Budapest belvárosában.

Az új építésű lakások és a befektetési célú lakásvásárlások kapcsán általában Budapestre fókuszálva mutatjuk be az aktuális folyamatokat, van azonban egy magyar lakásfejlesztő, akinek Budapest mellett számos külföldi városban is vannak projektjei. A Cordia tavaly a Blackswan ingatlanfejlesztő felvásárlásával lépett be az angliai piacra, most pedig a Portfolio kérdésére elárulta, hogy a fejlesztési költségekhez képest milyen négyzetméterárakon kínálja az új lakásokat a Birmingham belvárosában készülő projektjében és ehhez milyen bérleti díjak párosulnak. Ezek alapján becslést készítettünk a lakáskiadással elérhető hozamokra, majd összehasonlítottuk azt a Budapest belvárosában látható számokkal.

Nem újdonság, hogy a 2013 utáni években Budapesten mind a használt, mind az új lakások ára rendkívüli mértékben emelkedett. Arról is többször írtunk már, hogy ezzel a bérleti díjak csak részben tudtak lépést tartani, így már a Covid-járvány előtt is csökkenő hozamok jellemezték a hazai lakáspiacot. Míg azonban korábban a belvárosi Airbnb kompenzálta ezt azáltal, hogy a turisztikai célra kiadott lakások jelentősen magasabb profitot termeltek, mint hosszú távra kiadott társaik, a járvány okozta lezárások és utazási korlátozások miatt jelenleg ezzel a belvárosban sem lehet számolni. A bérleti díjak tehát visszaestek, miközben az árak a korábbi szinten maradtak, így aki a mai árak és bérleti díjak mellett szállna be a lakáskiadásba – függetlenül attól, hogy használt vagy új lakásról beszélünk – a belvárosban legfeljebb nettó 3,5 százalék körüli hozamot realizálhat.

Angliai árak Budapest belvárosában

A Cordia kérdésünkre elmondta, hogy az új építésű ingatlanok átlagárai négyzetméterenként 4500 font (1,85 millió forint) körül alakulnak Birminghamben, a két-három szobás új építésű lakások teljes bérleti díja pedig 800-1100 font (330-450 ezer forint) körül mozog. Angliában ugyanakkor az átlagos négyzetméterár helyett inkább egy lakóegység kialakításának átlagárával számolnak, ami műemléki besorolású épület átalakítása esetén átlagosan 235 ezer fontba (97 millió forint) kerül, míg egy teljesen új építésű esetében átlagosan 180 ezer font (74 millió forint) körül alakulnak a kivitelezői árak. A továbbiakban a könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért forintban adjuk meg az értékeket.

Építőipar 2021 A hazai kivitelezési költségekkel kiemelten foglalkozunk a június 10-i Építőipar 2021 konferencián. Részletekért kattints!

A Budapesti Lakáspiaci Riport adatai alapján ezt a budapesti belvárossal, vagyis az I. és az V. kerület új lakásaival vetettük össze. Az adatokból kitűnik, hogy a magyar főváros két belső kerületében szintén 1,85 millió forint körül alakul az új lakások átlagos négyzetméterára. A bérleti díjakat mindkét városban az 50-70 négyzetméteres, két és három szobás lakásokra becsültük. Az új lakások ára tehát szinte ugyanannyi Birminghamben, mint Budapest belvárosában, a bérleti díjak azonban Angliában valamivel magasabbak, ami magasabb hozamokat eredményez.

Új építésű belvárosi lakások ára, bérleti díja és becsült hozamszintje Birmingham Budapest Ár (Ft/m2) 1,85 millió 1,85 millió Bérleti díj* (Ft/hó) 330-450 ezer 230-430 ezer Becsült bruttó hozam 4,30% 4,00% Forrás: Cordia, Ingatlan.com (*2-3 szobás új építésű lakásoknál nézve)

Az Ingatlan.com kínálatában szereplő két és háromszobás belvárosi új építésű lakásokat jellemzően 230 és 430 ezer forintos havi bérleti díjon kínálják, ehhez képest a mostani forintárfolyam mellett Birminghamben 330 és 450 ezer forint körül alakul a havi bérleti díj.

Összességében tehát elmondható, hogy a jelenlegi piaci környezetben elméletben jobban megéri Angliában lakásba tenni a pénzünket, mint Budapest belvárosában. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez csak egy pillanatnyi állapot, ha a jövőben fokozatosan visszatérnek Budapestre a külföldi turisták és beindul a rövid távú lakáskiadás, az a hosszútávú kiadásra kínált lakások bérleti díjait is emelni fogja, miközben az angol font árfolyama is folyamatosan változik. Kérdésünkre válaszolva pedig még annyit hangsúlyozott a Cordia, hogy az említett projektjük célközönségét a saját otthonra vágyók és az első lakást vásárlók adják, ennek ellenére van befektetői érdeklődés is, de nem ők az elsődleges célcsoport.

Címlapkép forrása: Getty Images