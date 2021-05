Egyre fontosabb a magyaroknak a fenntartható építkezés

Átfogó felmérést készített az újHÁZ Centrum arról, hogy a környezettudatosság milyen mértékben játszik szerepet a magyarok építkezési vagy felújítási döntéseiben. A kutatásból kiderül, hogy a lakosság 82 százaléka költségesnek tartja ugyan a zöld megoldásokat, mégis több mint felük számára hangsúlyos szempont a környezettudatosság építkezéskor, felújításkor.

A hazai építőanyag-kereskedelmi hálózat megbízásából 2021. április 13. és április 16. között készült felmérés során 1339, 18-59 éves kor közötti, okostelefonnal rendelkező magyar személyt kérdeztek meg, így a felmérés kor, nem, lakóhelytípus, régió és iskolai végzettség szerint reprezentatív.

A felmérés betekintést nyújt a fenntartható építőipari megoldások megítélésébe és az igényelhető állami támogatásokkal kapcsolatos tájékozottságba és többek között arra is rávilágított, melyek a legnépszerűbb fenntartható építészeti-, illetve energetikai megoldások, mit gondolnak a magyarok azok anyagi megtérüléséről, mennyire tartják őket környezetbarátnak és tisztában vannak-e az ezekre lehívható állami támogatásokkal.

Az építőipar az egyik legdinamikusabban fejlődő iparág. A szektorban évről évre megjelenő új technológiák fejlesztésénél egyre jelentősebb szempont lett a környezettudatosság, és az ilyen típusú megoldásokra állami támogatás is igényelhető.

Költséges, de így is számít a környezetvédelem

A felmérésből kiderült, hogy a lakosság felének számít a környezetvédelem, mikor építkezésbe, felújításba kezd, közülük 7 százalék számára pedig ez az elsődleges szempont az otthonteremtésnél. Bár a kitöltők több mint háromnegyede a fenntartható megoldások telepítését jóval költségesebbnek tartja a hagyományos technológiák alkalmazásánál, 54 százalékuk szerint ezek a befektetések megtérülnek. A kérdőív kitért a fenntartható építőanyagokra és energetikai rendszerekre lehívható állami támogatásokra is. A megkérdezettek 40 százaléka egy éven belül, 22 százalékuk pedig ugyan nem a következő 12 hónapban, de tervez építkezni vagy felújítani. A kitöltők fele hallott már valamilyen formában a környezettudatos építőipari technológiákra lehívható pénzügyi támogatásokról: egyharmaduk az otthonteremtés során szeretne élni valamilyen állami forrással, erre a hajnaldóság a felújítást vagy építkezést tervezők körében magasabb.

A környezetbarát energetikai megoldások közül egyértelműen a napelem (91 százalék), a korszerű hőszigetelés (87 százalék) és a napkollektor (79 százalék) ismertsége a legmagasabb, de a hőszivattyú (56 százalék), az inverteres klíma (42 százalék) és az okostégla (36 százalék) is a népszerű technológiák közé tartoznak. A válaszadók közel egyharmada a legköltségesebbnek a napelemet tartja a fenntartható megoldások közül, ezt követi a szintén kevésbé pénztárca-barátnak gondolt hőszivattyú (19 százalék), a napkollektor (18 százalék) és az okostégla (14 százalék).

A kutatás alapján a piacon elérhető környezetbarát építőipari megoldásokról legtöbben az internetről – weblapokról, szakmai oldalakról – (70 százalék), a kitöltők majdnem fele a sajtóból, 32 százalékuk a közösségi médiából, illetve további 29 százalék pedig a családtól és barátoktól tájékozódik. A megkérdezettek mintegy ötöde olyan szakértők véleményét is kikéri a kérdésben, mint a barkácsáruházak és szakkereskedések munkatársai, vagy a kivitelezők.

Fontos a lakosság edukálása

A cég tapasztalatai szerint az építőipar jövőjét az állam beavatkozása mellett a fenntarthatóság határozza meg, éppen ezért ez egy olyan témakör, amiben kifejezetten fontos a lakosság edukálása. A környezettudatos technológiák és alapanyagok ára azonban magasabb az átlagnál, ezért a vásárlókat a kereskedésekben dolgozók nehezebben tudják motiválni ezek kiválasztására. Jelenleg főként Budapesten és környékén, valamint a Dél-Alföldön a legkeresettebbek a fenntartható építőipari megoldások, de látható az a tendencia, hogy a szakemberek egyre gyakrabban alkalmazzák a kisebb környezeti terhelésű anyagokat: sok ház épül okostéglából, illetve népszerűek a vastagabb hőszigetelések is.

„A piacon elérhető fenntartható technológiák és építőanyagok körültekintő megválasztása nemcsak környezetvédelmi, de gazdasági szempontból is kiemelten fontos. Amellett, hogy számos állami támogatás is elérhető azoknak, akik környezetbarát megoldásokban gondolkodnak, az is döntő érv lehet, hogy ezek növelik az ingatlan értékét, csökkentik az épület üzemeltetési költségeit és javítják a lakók életminőségét."– mondta el Dr. Rázsóné Szórády Csilla, az újHÁZ Centrum vezérigazgatója.

