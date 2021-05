Benyújtották a törvényjavaslatot: ennyiért értékesíthetik a budai Vár önkormányzati lakásait

Benyújtotta a törvényjavaslatot Böröcz László, melynek értelmében az állami és önkormányzati tulajdonú bérlakások bérlői részére – amennyiben a vételi jog szempontjából alapul vett bérleti jogviszony 2020. december 31-én már fennállt – az évekkel korábbi szabályozásnak megfelelően ismételten vételi jogot biztosítanak. A döntés, többek között az I. kerület, budai Várban található önkormányzati lakásait is érinti, ahol a műemléki védettség miatt elmaradt a rendszerváltás utáni privatizáció.

Benyújtotta a törvényjavaslatot Böröcz László, melynek értelmében az állami és önkormányzati tulajdonú bérlakások bérlői részére – amennyiben a vételi jog szempontjából alapul vett bérleti jogviszony 2020. december 31-én már fennállt – az évekkel korábbi szabályozásnak megfelelően ismételten vételi jogot biztosítanak.

Túl alacsony bérleti díjak?

Januárban írtunk arról, hogy szigorítaná az I. kerület az önkormányzati lakások kiadását, az alacsony bérleti díjak ugyanis évente több száz millió forintos kiesést okoznak a Budavári Önkormányzat költségvetésében. Az alacsony bérleti díjak oka, hogy a privatizációs hullám a várnegyedben lévő lakásokat elkerülte, többnyire a műemléki védettség miatt, aminek hatására kialakult az örökbérleti jog. Ennek a rendszernek a kialakulásáról és a bérleti díjakról ebben a cikkünkben írtunk, melyből kiderül, hogy a kerületben - a Lakástörvénynek megfelelően - három féle bérleti díj konstrukció létezik:

Szociális bérleti díj: 1042 db lakás, ebből 595 db található a Várban

Költségelvű bérleti díj: 190 db lakás, ebből 140 db található a Várban

Piaci bérleti díj: 126 db lakás, ebből 55 db található a Várban.

A bérleti díjak pedig az alábbiak szerint alakulnak:

szociális bérleti díja: 254 Ft/négyzetméter/hó+áfa,

költségelvű bérleti díja: 425 Ft/négyzetméter/hó+áfa,

piaci bérleti díj induló összege a szociális bérleti díj összegének háromszorosa.

Ezek alapján tehát egy 50 négyzetméteres összkomfortos lakás szociális, bérköltségelvű, vagy piaci bérleti díja havonta 16 ezer, 27 ezer vagy 48 ezer forintról indul. A KSH-Ingatlan.com lakbérindexe szerint egyébként idén áprilisban a fővárosban piaci alapon bérbe adott lakások átlagos bérleti díja 130 ezer forint volt havonta.

Az I. kerületi önkormányzat készített egy kérdőíves felmérést, melynek során a megkérdezett kerületi lakosok kétmarmada egyetértett azzal, hogy:

családonként csak egy önkormányzati lakást lehessen bérelni,

az önkormányzati lakásokat ne lehessen kiadni harmadik személynek és üzleti célú szállás szolgáltatásra,

ha a bérlők a jövedelmük alapján megtehetik, akkor fizessenek annyit, amennyibe az önkormányzatnak kerül a lakás fenntartása,

az összes megkérdezett 46 százaléka szerint pedig csak nettó 150 ezer forintos jövedelem alatt, további 26 százalék szerint nettó 200 ezer forinos jövedelem alatt kellene, hogy szociális alapú bérleti díjra legyen valaki jogosult

Értékesítené a lakásokat a kormány

A kormány azonban a bérleti díjak emelése helyett a lakások értékesítésével rendezné a helyzetet, álláspontja szerint ahol nem fűződik érdek a lakások állami vagy önkormányzati tulajdonban tartásához, ott lehetővé kell tenni a bérlők számára a vásárlást a műemlékvédelmi szempontok megtartásának kötelezettségével. Az ezt lehető tévő törvényjavaslaton Böröcz László országgyűlési képviselő dolgozott, melyről korábban az alábbi cikkekben írtunk:

Ezt, a lakástörvény módosítására vonatkozó törvényjavaslatot nyújtotta tehát be Böröcz László kedden késő este. A politikus az Indexnek azt mondta, hogy a budai Várban a bérleti jogoknak is komoly forgalmi értéke van, ezekkel az ingatlan piaci értéke szerinti 50 és 70 százalékán kereskedtek. Ez és az alacsony bérleti díj egyfajta kompenzációja volt azoknak, akiknek nem adta el az önkormányzat a lakást. A csapdahelyzetet az okozta, hogy aki korábbi ingatlanának eladásából vett bérleti jogot, most szembesült azzal, hogy jelentősen megemelkedhet a havonta fizetendő bérleti díj.

A javaslat értelmében a BÉRLŐK MOST RENDKÍVÜL KEDVEZMÉNYESEN vásárolhatják meg BÉRLEMÉNYEIKET.

Minden bérlő vételi jogot kap, a forgalmi érték 30 százalékáról indul a kedvezmény, és lineárisan, bérleti évenként 1 százalékponttal csökken a vételi ár egészen az ingatlan becsült értékének 15 százalékáig. Tehát,

aki legalább 15 éve bérli az ingatlant, az a forgalmi érték 15 százalékán veheti azt meg.

A kedvezmény azokra vonatkozik, akik 2020. december 31-e előtt létesítettek bérleti jogviszonyt. A tervezett módosítás országszerte több tízezer családot érinthet, a javaslat azonban a bérlő kijelölési joggal rendelkező, illetve a szükséglakásokat nem érinti.

