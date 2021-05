Ezermilliárdos ajándék a lakóknak az önkormányzati bérlakásrendszer kivégzése - Mi állhat a háttérben?

A javaslat lényege

Néhány nappal ezelőtt a budai Vár kapcsán írtunk arról, hogy Böröcz László, fideszes országgyűlési képviselő benyújtotta azt a törvényjavaslatot, ami lehetővé tenné az önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő bérlakások esetén, hogy azokat a piacinál jelentősen alacsonyabb áron vásárolhassák meg azon bérlők, akiknek már 2020. december 31-e előtt fennállt a bérleti jogviszonya. Hogy miért a budai Várban lévő műemléképületektől indult ki ez a javaslat, arról számos korábbi cikkben írtunk, legutóbb az alábbi cikkben foglaltuk össze az előzményeket:

A törvényjavaslat azonban nemcsak a Várnegyed lakásait foglalná magában, hanem kiterjedne az összes - több mint százezer, nagyrészt önkormányzati, kisebb részben állami tulajdonú - bérlakásra. A képviselő elmondása szerint a javaslatot az indokolja, hogy a magyar családok minél szélesebb körben szerezhessenek lakástulajdont, amivel "azoknak is segítenének, akik a rendszerváltás után, például a műemlékvédelmi szabályozások miatt nem vásárolhatták meg a lakásukat."

Vásárlás 25 évvel ezelőtti árakon

Az önkormányzati bérlakásrendszer alapvető célja, hogy a rászorulók számára megfizethető lakhatást biztosítson, a mostani javaslat, kellő szabályozás nélkül azonban sokkal inkább erősítheti az ingatlanspekulációt. A javaslat szerint ugyanis az ingatlan forgalmi értékének legfeljebb 30 százaléka lenne a vételár, ez azonban annak függvényében csökkenhet, hogy milyen régóta áll fenn a bérleti jogviszony. Visszamenőleg évente egy százalékpontos lenne a csökkenés, legfeljebb 15 százalékpont erejéig, vagyis,

ha valaki legalább 15 éve bérli az adott lakást, a forgalmi érték 15 százalékát kellene csak kifizetnie.

Ha viszont ezt az összeget a bérlő egy összegben ki tudja fizetni, akkor a kedvezményből további kedvezményként a megállapított vételár 70 százalékát kell csak kifizetnie, vagyis a forgalmi érték 10,5 százalékát.

Budapesti átlagban ez azt jelenti, hogy a város egyik legdrágább városrészének számító budai Várban nagyjából 100 és 300 ezer forintos négyzetméterárak mellett kerülhetnek magántulajdonba az érintett lakások, de számos kerületben 100 ezer forint alatti négyzetméterárak is előfordulhatnak, vagyis

EGY ÁTLAGOS MÉRETŰ ÉS ELHELYEZKEDÉSŰ BUDAPESTI LAKÁSHOZ 4-5 MILLIÓ FORINTOS ÁRON HOZZÁ LEHETNE JUTNI, AMIT ELADÁSI TILALOM HÍJÁN AKÁR MÁSNAP, PIACI ÁRON ÉRTÉKESÍTENI LEHETNE.

A javaslat szerint ugyanakkor nem lehetne megvenni azokat a lakásokat, amelyek átalakításra, korszerűsítésre, felújításra, bontásra kijelölt épületben vannak, illetve azokat sem, amelyek a település rendezési terve alapján rehabilitációra kijelölt területen vannak, de azokat sem, amelyek szükség- és vészhelyzeti lakások, vagy bérlőkijelöléssel, tehát pályázat útján kapott önkormányzati bérlakások.

Leginkább érintett önkormányzatok

A KSH statisztikái szerint 2019-ben Magyarországon 564 településen valamivel több, mint 105 ezer önkormányzati lakásbérlemény volt, melyeknek az adott év végén 80 százalékához, vagyis több mint 84 ezer lakáshoz tartozott bérleti jogviszony. Összesen 38 olyan település vagy kerület van, ahol ezek száma eléri az 500-at.

A legtöbb bérlakással a már említett XIII. kerületi önkormányzat rendelkezik, ahol 2019 végén 4850 lakáshoz tartozott bérleti jogviszony (azóta ez a szám az önkormányzat tájékoztatása szerint tovább emelkedett), emellett Győrben, Miskolcon, Szegeden és Budapest VIII. kerületében is több mint 3000 ilyen jellegű bérleti jogviszony volt. A XIII. kerületben ráadásul még most is jelentős bérlakásfejlesztések történnek, így a döntés értelmében akár egy néhány évvel ezelőtt átadott, szinte tejesen új épületet is a piaci ár és a bekerülési költségek töredékéért kellene értékesíteni, jelentős mértékű vagyonvesztést okozva ezzel az önkormányzatnak.

A mostani piaci árakon becsülve a leginkább érintett kerületben a teljes bérlakásállomány értéke a 200 milliárd forintot is elérheti.

Így látja a XIII. kerületi polgármester

A törvényjavaslat kapcsán Tóth József, XIII. kerületi polgármester közösségi oldalán az alábbi közleményt tette.

"Évtizedek óta folytatunk tudatos ingatlangazdálkodást. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy az országban példa nélküli módon több, mint 600 bérlakást építettünk, a fővárosban a XIII. kerület rendelkezik a legtöbb bérlakással. Mi a lakásállomány folyamatos fejlesztését, bővítését tűztük ki célul, nem pedig az áron aluli értékesítését.

Azok a bérlakásban élők, akik napi problémákkal küzdenek, várhatóan ki lesznek szolgáltatva a lakásmaffiának. Az olcsó lakásvétel lehetősége a tehetőseknek kedvez, a rászorulókat adósságba taszíthatja. Indokolatlan és igazságtalan azokkal szemben, akik nem tudtak bérlakáshoz jutni az elmúlt évtizedekben.A „csókosok” lakáshoz jutásának érdekében feláldozzák az egész önkormányzati bérlakásszektort. Ez nem segít a lakhatással küzdők lakáshoz jutásában."

Ez a törvényjavaslat, elfogadása esetén az önkormányzati bérlakásrendszer végét jelenti.

A Porfolio megkeresésére az önkormányzat elmondta, hogy összesen 5743 önkormányzati bérlakás van a XIII. kerületben, aminek csekély kivételtől eltekintve az egésze érintett lehet, az a 600 bérlakás is, amelyet az elmúlt 20 év során a kerületi önkormányzat építtetett. Az érintett lakásmennyiség és annak értékének becslését megkezdték.

Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a vagyonvesztésen túl, a javaslat egy jól működő, a lakhatást másképp megoldani nem tudó réteg lehetőségeinek elvétele, és egy bővítésre és fejlesztésre érdemes terület megszüntetése.

Nem a magántulajdon jelenti a megoldást

Ahogy Czirfusz Márton, a társadalmi egyenlőtlenségeket érintő problémákkal foglalkozó szakmai műhely, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont munkatársa a Telexnek elmondta, nem az szolgálja a közérdeket, hogy minél többen élnek magántulajdonú lakásban, hanem az, ha a lakásszegénységben élők 2-3 millió fős száma a lakáspolitikák hatására érdemben csökkenni tud. A szakember az 1993-ban elfogadott lakástörvény kapcsán hozzátette, hogy az csak a határozatlan idejű bérlők számára tette lehetővé a bérlakás megvásárlását, a most benyújtott törvényjavaslat viszont (néhány kivétellel) bárki számára, azaz azok számára is, akik határozott időre rendelkeznek csak szerződéssel. A mostani törvényjavaslat ráadásul abból a szempontból is rendkívül problematikus, hogy az az önkormányzatok vagyonának kiárusítását egy központi törvénnyel anélkül hajtja végre, hogy ezt az önkormányzatok bármilyen módon korlátozni tudnák, vagy bármilyen módon kompenzálná az állam az önkormányzati vagyonvesztést. A mostani lakásprivatizációs javaslat tehát feltehetően nem javítani, hanem rontani fogja a rászorulók lakhatását.

Jöhet az állami bérlakásrendszer?

Felmerül a kérdés, hogy mi állhat a háttérben. Bár a pontos célokat nem ismerjük, a mostani döntést részben magyarázhatja, ha ennek hatására elindul egy központosított bérlakásrendszer létrehozása, amiről már a Portfolio konferenciáin is beszéltek korábban a szakértők. Az biztos, hogy az új jogszabály lehetőséget teremthet egy nagyszabású, központosított, állami bérlakásprogramra is, akár a sokat emlegetett rozsdaövezeti területeken.

Ha a kormány szeretné esetleg jogi eszközökkel fenntartani a hullámzó és sokszor kiszámíthatatlan építőipari teljesítményt, ami az egyik legnagyobb gátja az iparágban dolgozó cégek fehéredésének és fejlődésének, akkor a következő évtizedekben, egy évente stabilan felépülő 10-20 ezer darab lakást jelentő programmal komoly lökést adhatna a piac szerencsés szereplőinek.

"Javaslatod, megítélésem szerint marhaság"

A benyújtott javaslatot nem csak a XIII. kerület polgármestere bírálta. Kovács Péter, a XVI. kerület fideszes polgármestere közösségi oldalán csütörtök délután az alábbi nyílt levelet írta a törvényt benyújtó, Böröcz László országgyűlési képviselőnek:

