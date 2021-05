Beláthatatlan következményei lennének a lakásprivatizációs törvényjavaslat elfogadásának

Nem vonja vissza a múlt héten benyújtott, a bérlakások privatizációjára vonatkozó törvénymódosítási javaslatát Böröcz László. A képviselő szerint a javaslat előtt volt egyeztetés polgármesterekkel, noha nem mindenkivel, ahogy egyeztettek a párton belüli képviselőkkel is. Ennek ellenére - pártállástól függetlenül - számos önkormányzat tiltakozik, a XVI. kerület fideszes polgármestere egyenesen marhaságnak nevezte a javaslatot.

Az biztos, hogy az önkormányzati bérlakásrendszer alapvető célja, hogy a rászorulók számára megfizethető lakhatást biztosítson, a mostani javaslat, kellő szabályozás nélkül azonban sokkal inkább erősítené az ingatlanspekulációt, miközben kizárná azokat a csoportokat, akik ugyan rászorulnak, de a lakások telítettsége miatt a tavalyi év végéig éppen nem jutottak bérlakáshoz, ahogy azokat is, akik még az extrém nagy kedvezmény ellenére sem tudnák megvásárolni az érintett lakást.

Ahogy korábban írtuk, a javaslat szerint az ingatlan forgalmi értékének legfeljebb 30 százaléka lenne a vételár, ez azonban annak függvényében csökkenhet, hogy milyen régóta áll fenn a bérleti jogviszony. Visszamenőleg évente egy százalékpontos lenne a csökkenés, legfeljebb 15 százalékpont erejéig, vagyis, ha valaki legalább 15 éve bérli az adott lakást, a forgalmi érték 15 százalékát kellene csak kifizetnie. Ha viszont ezt az összeget a bérlő egy összegben ki tudja fizetni, akkor a kedvezményből további kedvezményként a megállapított vételár 70 százalékát kell csak kifizetnie, vagyis a forgalmi érték 10,5 százalékáért is lakáshoz lehetne juthatni.

A törvényjavaslat nem tér ki a privatizált lakás jövőbeni értékesíthetőségére, így azt akár már másnap, 10-szeres áron értékesíthetné az új tulajdonos.

Sokféle lakás, sokféle kerület

Az érintett mintegy 100 ezer – Budapesten 40 ezer - lakás között vannak rosszabb állapotú bérlakások, de van számos piaci alapon kínált, jó állapotú, kimondottan nagyértékű ingatlan is. A budai Vár például elhelyezkedésénél fogva Budapest egyik legdrágább kerületrésze, ahol az OTP Lakóingatlan Értéktérképe szerint a lakások négyzetméterára az 1 millió forintot közelíti. Az 1400 első kerületi bérlakásból 800 található itt, melyek összértéke az 50 milliárd forintot is elérheti.

Hasonlóan értékes ingatlanokat érintene a döntés a XIII. kerületben is, ahol csak az elmúlt 20 évben 600 bérlakás épült, melyek között vannak szinte teljesen újak is. Az új építésű lakások ottani négyzetméterára is eléri a 900 ezer forintot, tehát itt is hatalmas vagyonelemről van szó. Vannak természetesen olyan részei is a városnak, ahol a bérlakásállomány állapota és a városon belüli elhelyezkedése miatt alacsonyabbak az árak, de

a fővárosban 16 olyan kerület van, ahol ezernél több önkormányzati bérlakás található.

A KSH 2019-es statisztikái szerint a legtöbb a már említett XIII. kerületben, közel 6000 darab, a legkevesebb pedig a XXIII. kerületben 45 darab.

Tény, hogy a törvénymódosítás értelmében sokan lakáshoz jutnának, de nem feltétlenül azok, akik ténylegesen rászorulnak. Sokan ugyanis a szociális helyzetük miatt nem fogják tudni megvenni az adott lakást, így ez a lakásmaffiának és a különböző ingatlanspekulációnak lehet az új melegágya. Ráadásul hiába jutnak sokan lakáshoz,

rengeteg olyan család van, akik most is bérlakásra várnak, és ha felszabadul egy hely, akkor juthatnak csak hozzá, a mostani döntés viszont az egész rendszert megszűntetné

és az önkormányzatok jövőbeni bérlakásfejlesztési terveit is elkaszálná. Összességében tehát szinte biztosra vehető, hogy a törvény módosításának elfogadása tovább növelné Magyarországon a lakhatási szegénységben élők számát, miközben egy nagyon szűk réteg aránytalanul nagy támogatáshoz jutna. Ha ez valóban megvalósul, akkor a lakhatási szegénységet egyedül egy állam tulajdonú bérlakásrendszer létrehozása tudná csak enyhíteni.

Címlapkép forrása: MTI / Róka László